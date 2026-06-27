Anzeige / Werbung

Die Solana Prognose beschäftigt Anleger mehr denn je, seit MoneyGram am 22. Juni offiziell als Validator dem Netzwerk beigetreten ist. SOL notiert trotzdem bei nur 66 Dollar und liegt damit 77 Prozent unter dem Allzeithoch von 294 Dollar aus dem Januar 2025. Der zweitgrößte Zahlungsdienstleister der Welt betreibt nun einen eigenen Validator-Knoten und verarbeitet Transaktionsblöcke. Gleichzeitig hat Südkoreas KG Group eine Partnerschaft mit der Solana Foundation für digitale Zahlungen angekündigt. Doch der breitere Marktcrash mit einem Fear and Greed Index von 12 hält den Preis unter Druck. Die technischen Indikatoren zeigen eine fragile Situation zwischen Unterstützung und Widerstand. Wer die aktuelle Solana Prognose verstehen will, muss die Lücke zwischen fundamentalem Fortschritt und Preisrealität betrachten. Dieser Artikel liefert die Daten und stellt ein Presale-Projekt vor, das Anleger in dieser Phase beobachten.

Solana Prognose: MoneyGram wird Validator, doch der Preis bleibt unter Druck

MoneyGram hat am 22. Juni einen Validator-Knoten auf der Solana-Blockchain gestartet und ist gleichzeitig dem Solana Developer Platform beigetreten, wie PRNewswire berichtet. Das Unternehmen staked SOL-Token, verarbeitet Blöcke und sichert das Netzwerk auf Protokollebene. CEO Anthony Soohoo bezeichnete den Schritt als natürliche Erweiterung der fünfjährigen Blockchain-Integration. MoneyGram bedient über 60 Millionen aktive Kunden und fast 500.000 Einzelhandelsstandorte weltweit.

Die Solana Prognose wird auch von Südkoreas KG Group beeinflusst, die eine Partnerschaft mit der Solana Foundation für Stablecoin-basierte Zahlungen in ihrem Händlernetzwerk angekündigt hat. Western Union hat bereits seinen USDPT Stablecoin auf Solana gestartet, der in mehr als 40 Ländern verfügbar werden soll. Trotz dieser institutionellen Meilensteine notiert SOL am 26. Juni bei 66 Dollar, wie Changelly dokumentiert. Der 50-Tage-EMA liegt bei 78 Dollar, der 200-Tage-EMA bei 101 Dollar, und der RSI steht bei 40,99.

Die Prognose für Juni sieht eine Handelsspanne zwischen 62 und 85 Dollar vor. Ein nachhaltiger Schlusskurs über 78 Dollar könnte eine Erholung in Richtung 85 Dollar auslösen. Ohne diesen Durchbruch bleibt der Trend neutral bis bärisch, und ein Rückfall auf 60 Dollar ist nicht ausgeschlossen. Selbst die optimistischste Solana Prognose für 2026 liegt bei 150 Dollar, was rund 125 Prozent Rendite über ein ganzes Jahr bedeutet.

Pepeto: Warum ein Meme-Coin-Marktplatz während des Solana-Crashs Kapital anzieht

SOL kämpft um die 66-Dollar-Marke, während MoneyGram und KG Group die institutionelle Zukunft des Netzwerks aufbauen. Doch diese Erholung braucht Monate, bevor die Solana Prognose sich in echte Gewinne verwandelt. Pepeto ist der Einstiegspunkt für Wallets, die diese Wartezeit nicht tragen können.

Über 10 Millionen Dollar sind bereits gesammelt worden, während Bitcoin unter 60.000 Dollar fiel und SOL über 20 Prozent in einem Monat verlor. Das Kapital, das während dieser Angst einfließt, ist das deutlichste Signal, dass informierte Anleger etwas sehen, was die Preischarts nicht zeigen. Zum Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token bietet die Plattform PepetoSwap, wo Trades ohne Gebühren abgewickelt werden, sodass jeder Tausch den vollen Betrag behält, anstatt Kosten an die Plattform abzugeben.

Die Cross-Chain-Bridge transferiert Vermögenswerte zwischen verschiedenen Blockchains, ohne eine Gebühr zu erheben. SolidProof hat jeden Vertrag auf der Plattform auditiert, was bedeutet, dass eine unabhängige Prüfstelle ihren Namen hinter die technische Sicherheit des gesamten Codes gestellt hat. Im Vergleich zur aktuellen Solana Prognose, die bei 66 Dollar mit einem Sommerziel von 85 Dollar steht, bietet Pepeto die Differenz zwischen aktuellem Presale-Preis und dem Preis nach dem Listing.

Analysten verbinden diese Differenz mit Renditen, die ein einzelnes Listing-Ereignis erzeugen könnte. Der Presale bleibt zum niedrigsten Einstieg offen, den der Markt jemals bieten wird. Das bevorstehende Binance-Listing kommt und entfernt diesen Preis dauerhaft. Jeder Zyklus hat frühe Käufer hervorgebracht, die während der Angst eingestiegen sind und während der Erholung gesammelt haben.

Fazit

MoneyGram als Validator und die KG-Group-Partnerschaft sind echte Meilensteine, doch die Solana Prognose von 66 Dollar aus braucht Monate, um das zu liefern, was ein einzelnes Listing an einem Tag liefern kann. Pepeto ist das Projekt, das jeder Zyklus für Wallets hervorbringt, die sich während der Angst bewegen. Jeder Zyklus hat gezeigt, dass diejenigen, die während Crashs eingestiegen sind, profitiert haben, als die Erholung kam. Über 10 Millionen Dollar an gesammeltem Kapital beweisen die Überzeugung der frühen Teilnehmer. Diese Möglichkeit zu verpassen, könnte die Chance sein, die nicht wiederkommt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Solana Prognose für den Sommer 2026 aus?

SOL handelt am 26. Juni bei 66 Dollar, mit einer Sommerspanne zwischen 62 und 85 Dollar laut CoinDCX. Der 50-Tage-EMA bei 78 Dollar ist der entscheidende Widerstand, und ein Durchbruch darüber könnte eine Erholung auslösen.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Presale-Projekten?

Die offizielle Pepeto-Website bietet Zugang zu einem Presale, der durch ein SolidProof-Audit abgesichert ist und eine kostenlose Cross-Chain-Bridge sowie PepetoSwap mit gebührenfreien Trades umfasst, vor dem bevorstehenden Binance-Listing.