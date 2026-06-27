KI-Drohne IQ Quad im Fokus: ZenaTech zielt auf US-Behörden und Verteidigungsmarkt

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ZenaTech will mit seiner Drohnensparte ZenaDrone näher an den Markt für US-Regierungs- und Verteidigungsaufträge rücken. Das Unternehmen ist an der NASDAQ, in Frankfurt und in Mexiko gelistet. Nun bereitet die US-Tochter ZenaDrone den Antrag auf die Blue UAS-Zertifizierung (US-amerikanische Sicherheits- und Beschaffungsfreigabe für Drohnensysteme, u. a. mit Prüfung von Cybersecurity und Lieferkette) für die Drohne IQ Quad vor.

Diese Zertifizierung kann wichtig werden, damit die Drohne später auf Beschaffungslisten von US-Verteidigungs- und Regierungsbehörden aufgenommen wird. Im Mittelpunkt steht die IQ Quad. Sie wurde Anfang des Jahres vorgestellt. Es handelt sich um eine autonome Drohne mit künstlicher Intelligenz. Sie wurde für schnelle und genaue Landvermessungen sowie für digitale Karten aus der Luft entwickelt.

Der Weg in Richtung US-Beschaffung

Derzeit wird die IQ Quad getestet. Dabei geht es um die Flugleistung und um die Einbindung der Sensoren, die Daten sammeln sollen. Gleichzeitig stellt ZenaDrone die Unterlagen zur Stückliste fertig. Diese Dokumente zeigen, aus welchen Teilen die Drohne besteht.

Das Unternehmen bereitet damit den Antrag im Rahmen des sogenannten Green-to-Blue UAS-Pfades vor. Die Blue UAS-Zertifizierung wird vom US-Verteidigungsministerium vergeben. Laut Mitteilung gilt sie als die wichtigere Zertifizierung. Sie kann den Zugang zu mehr Einsatzmöglichkeiten bei Verteidigungsbehörden öffnen. Für ZenaDrone wäre das ein Schritt in einen Markt, in dem Sicherheit, Herkunft der Bauteile und Vertrauen eine große Rolle spielen.

US-Behörden als mögliche Kunden

Nach Einschätzung von ZenaTech-Chef Dr. Shaun Passley ist die Vorbereitung der IQ Quad auf den Blue-UAS-Prozess ein wichtiger Schritt. Das Unternehmen will damit sein Angebot an vertrauenswürdigen Drohnenlösungen für US-Regierungs- und Verteidigungskunden ausbauen, die den Vorgaben des National Defense Authorization Act entsprechen.

ZenaTech sieht durch die Zertifizierung die Chance, die IQ Quad später an US-Organisationen zu verkaufen. Genannt werden das Army Corps of Engineers, das Air Force Civil Engineer Center, der U.S. Geological Survey und das Bureau of Land Management. Diese Stellen brauchen laut Unternehmen sichere und sehr genaue Lösungen für Landvermessung und digitale Kartierung.

Zugleich modernisieren US-Bundesbehörden weiter wichtige Infrastruktur und technische Abläufe. ZenaTech sieht die IQ Quad deshalb gut positioniert. Die Drohne soll wichtige Daten liefern und Abläufe effizienter machen.

Viele mögliche Einsatzbereiche

Das Management sieht bei vielen US-Regierungs- und Verteidigungsbehörden einen wachsenden Bedarf an sicheren Drohnen, die den Vorgaben des National Defense Authorization Act entsprechen. Diese Drohnen sollen verschiedene Aufgaben unterstützen.

Dazu zählen Landvermessung, digitale Kartierung, Geländemodelle, Bauplanung, Kartierung von Flugplätzen und Stützpunkten, Verwaltung von Versorgungsanlagen und Vermögenswerten, Umweltüberwachung sowie Katastrophenhilfe. Die IQ Quad soll hochauflösende geospatiale Daten schnell und effizient erfassen. Damit kann sie nach Einschätzung des Unternehmens wichtige Projekte in Technik, militärischem Standortmanagement und Infrastrukturmodernisierung im US-Verteidigungsumfeld unterstützen.

Kleine Drohne für anspruchsvolle Aufgaben

Die IQ Quad ist ein kompakter Quadcopter (eine Drohne mit vier Rotoren) für vielseitige Einsatzbereiche. Sie ist auf schnelle Einsatzbereitschaft ausgelegt und liefert präzise Luftdaten. Entwickelt wurde sie insbesondere für Behörden und Infrastrukturprojekte.

Die Plattform wurde für moderne Kartierung, Landvermessung, Geländemodelle, Infrastrukturprüfungen, Bauplanung und Umweltüberwachung entwickelt. Ein wichtiger Punkt ist ihr modularer Aufbau. Das bedeutet: Nutzlasten können ausgetauscht werden. Dazu kommen hochauflösende Bildgebung, KI-gestützte Steuerung und sichere Kommunikation. Diese Funktionen sind für Einsätze im Freien und in anspruchsvollen Umgebungen gedacht.

Drei Drohnen im Prüfverfahren

ZenaDrone hat derzeit drei Drohnenplattformen im mehrmonatigen Bewertungsprozess für die Green-to-Blue UAS-Zertifizierung (ein Zertifizierungsweg, bei dem Drohnen nach erfolgreicher Green-UAS-Prüfung als "Blue UAS Cleared" anerkannt werden und damit zentrale US-Anforderungen an Cybersicherheit, Lieferkettensicherheit und staatliche Beschaffungsfähigkeit erfüllen). Der Prozess wird von der Association for Uncrewed Vehicle Systems International und dem US-Verteidigungsministerium verwaltet.

Geprüft werden dabei unter anderem Cybersicherheit und die Dokumentation der Lieferkette. Es zählt also, wie sicher die Systeme sind und woher die Bauteile kommen. Berücksichtigt werden nur inländische oder freigegebene Lieferanten. Die Blue UAS-Zertifizierung bestätigt die Einhaltung des National Defense Authorization Act. Außerdem kann sie einen in den USA hergestellten Drohnenanbieter für direkte Beschaffungen durch US-Verteidigungsbehörden, Bundesministerien und verbündete Regierungskäufer freigeben.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenadrone-von-zenatech-bereitet-landvermessungsdrohne-iq-quad-auf-einreichung-fuer-blue-uas-zertifizierung-vor-um-beschaffungsreife-fuer-us-regierungs-und-verteidigungsbehoerden-zu-ermoeglichen/5178123/

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