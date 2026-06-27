München (ots) -Paraguay ist Deutschlands Gegner im Sechzehntelfinale. "Das gehst du natürlich als klarer Favorit in die Partie. Es ist auf jeden Fall machbar, aber wir sollten gerade gegen eine südamerikanische Mannschaft gewarnt sein, weil sie von der Spielweise sehr aggressiv und gierig sind", erklärt MagentaTV-Experte Jonas Hofmann.Sensation perfekt! Kap Verde im Sechzehntelfinale und fordert Weltmeister Argentinien, Uruguay "konnte Potenzial nicht abrufen" und ist rausWM-Neuling Kap Verde liefert DIE Sensation dieser WM. Ein 0:0 gegen Saudi-Arabien, das dritte Remis im dritten Spiel, reicht für Platz 2 in der Gruppe H. Damit geht die Heldenreise im Sechzehntelfinale gegen Weltmeister Argentinien weiter (Freitag, den 03.07., ab 23.20 Uhr live). Spanien siegt mit 1:0 gegen Uruguay und wird ohne Gegentor Gruppensieger. "Die Mannschaft hat noch nicht 100 Prozent gezeigt, aber wir haben schon sehr gut gespielt", erklärt Siegtorschütze Alex Baena. Indes scheidet Uruguay mit nur zwei Zählern als Gruppendritter aus. "Ich habe das Potenzial nicht abrufen können, die Stärke Uruguays konnte ich nicht abrufen", äußert sich ein bedienter Marcelo Bielsa.Nachfolgend die Stimmen und Clips zum abschließenden Spieltag in der Gruppe H mit den Partien Uruguay gegen Spanien und Kap Verde gegen Saudi-Arabien. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Inzwischen laufen die Exklusiv-Partien Neuseeland gegen Belgien und Ägypten gegen Iran als Einzelspiele und in der exklusiven Konferenz der Gruppe G live bei MagentaTV. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv.Aussagen zum DFB-TeamDeutschland gegen Paraguay als "klarer Favorit, aber wir sollten gerade gegen eine südamerikanische Mannschaft gewarnt sein"MagentaTV-Experte Jonas Hofmann über den deutschen Sechzehntelfinalgegner Paraguay: "Das gehst du natürlich als klarer Favorit in die Partie. Es ist auf jeden Fall machbar, aber wir sollten gerade gegen eine südamerikanische Mannschaft gewarnt sein, weil sie von der Spielweise sehr aggressiv und gierig sind. Es ist immer unangenehm, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Wir haben gegen Curacao gesehen, dass gegen tief stehende Gegner Lösungen gefunden werden. Wir haben hoffentlich auch die Fortschritte in unserer Mannschaft, von unseren Zauberkünstlern, dass sie ihre Klasse zeigen. Keine Frage: In der K.-o.-Runde ist es ab sofort nicht einfach. Da kommen nur Mannschaften auf einen zu, die kicken können. Ich glaube, gerade nach dem Spiel gegen Ecuador, dass man gewarnt ist. [...] Du brauchst auch mal Spieler, die ein 1-gegen-1 lösen, um auch mal Überzahl herzustellen. All diese Dinge werden wichtig, gepaart mit dem, was wir gegen Ecuador nicht gesehen haben: Dass man auch sehen will, dass wir den Sieg mehr wollen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=R2VjL015Q3NtYVFsay9uM1pwOE1lNU5WcHF6dFhzWHNPMjNIK3dNQ3RRRT0=Uruguay - Spanien 0:1Spanien steht durch den 1:0-Erfolg bei 7 Punkten und feiert damit den Gruppensieg. Auch im dritten Spiel bleibt La Roja ohne Gegentor. Uruguay wird Dritter, ist mit 2 Punkten aber ausgeschieden.Spanien bejubelt den Gruppensieg. Tränen bei Uruguay, die mit nur 2 Punkten als Dritter ausscheiden. Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZjNNMmZmMjdXZGdRQndtcXJsckNyTnBISDlBeGVGNVNpUkhEQVdxaHlIVT0=Alex Baena, Spieler Spanien: "Wir wussten, dass es ein hartes Spiel wird und wir um den ersten Platz spielen würden. Die Mannschaft hat noch nicht 100 Prozent gezeigt, aber wir haben schon sehr gut gespielt. Es ist schlimm für Valverde, weil er gerne weitergekommen wäre." Über die harte Gangart Uruguays: "Es war für sie ein Endspiel. Sie mussten mit allen Mitteln gewinnen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dGUxWmpvNTdRT013ME1nYVBTbStPWlR3cWE5SDEyV3FhVHp2dlJpM28zOD0=Marcelo Bielsa, Trainer Uruguay: "Ich habe das Potenzial nicht abrufen können, die Stärke Uruguays konnte ich nicht abrufen." Über die Auswechslung von Federico Valverde: "Ich habe mit Vinas mehr Sturmqualität zeigen wollen." Darüber, was er zu Muslera nach dessen Auswechslung gesagt hat: "Nichts." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M1JWZmlzZVYvN0JRVk0yR0hCWWhzUmxnMGRDMXBkOFFDUDdzTzI5R2tSdz0="Das Ausmaß ist schon außergewöhnlich": Spieler-Revolte bei Uruguay "kurz vor so einem wichtigen Spiel nicht die perfekte Ausgangslage"Hofmann über das zerrüttete Verhältnis zwischen der uruguayischen Nationalmannschaft und ihrem Trainer Marcelo Bielsa, das in eine Spieler-Revolte gemündet haben soll: "Es sind keine idealen Voraussetzungen. Man kann es auch so sehen, dass es auch positiv ist, wenn eine Mannschaft auf dem Platz das Gefühl hat, sich nicht wohlzufühlen, und dann den Mut hat, das anzusprechen - anstatt, dass du nichts sagst und es einfach laufen lässt. Aber dass es in dem Ausmaß stattfindet, ist schon außergewöhnlich. Kurz vor so einem wichtigen Spiel ist das nicht die perfekte Ausgangslage." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TlVpenhJZFdQRGRDZ1l5SGxROEdnVjRvSm5ZZjRaV2JXOTdMeC9aUngxST0=Marcelo Bielsa, Trainer Uruguay, vor dem Spiel gegen Spanien darüber, dass neben Giorgian de Arrascaeta auch Starspieler Ronald Araújo vom FC Barcelona nur auf der Bank sitzt: "Sie haben die Möglichkeit zu spielen. Vielleicht werden sie im Laufe des Spiels eingesetzt." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WHhnai96dXNxb3hGQVdodTRKMFpYeEdQUDAyQ21SUFYrdnptQnJtQU9KOD0=Kap Verde - Saudi-Arabien 0:084 Nationen nahmen bislang an Weltmeisterschaften teil, Kap Verde ist die Einzige, die noch ungeschlagen ist. 3 Punkte reichen für Platz 2. Damit trifft Kap Verde im Sechzehntelfinale auf Weltmeister Argentinien. Saudi-Arabien scheidet aus.Kap Verde feiert die Sensation, den Einzug in die Runde der letzten 32. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2tHUGQ4V0c4L203UnlRSDFFU3dQVzc3VGdrTCtJNlArU3hzdDJvUnROWT0=Mehr als nur "ein schöner Urlaubsort": Kap Verde schreibt "schönes Märchen" bei der WMHofmann über die WM-Überraschung Kap Verde: "Ich glaube, es ist ein schöner Urlaubsort. Ich war noch nicht da, aber was man so sieht, ist es sehr schön. Es ist ein schönes Märchen, dass so ein Land am letzten Spieltag in der Gruppe überhaupt noch die Möglichkeit hat, die Gruppenphase zu überstehen. Allein das ist für Kap Verde schon ein Erfolg." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=R0tOWXJtd0VSa1BHS005M1ZoVVJ1bStVcldPQmdrZmsxTUN5WEJNUGxXND0=Pedro Leitao Brito, Trainer Kap Verde, vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien: "Wir sind stolz, dass wir so weit gekommen sind. [...] Es gibt schon eine Community von kapverdischen US-Amerikanern. Das ist für uns auch wichtig und freut uns, dass sie uns diese Unterstützung geben. Das ist ein Teil von uns." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bXhYUGVuODVKajU3MGhRRlZ5UlNuL1NnNE94bVpTODdsem5qdzlQMFBZWT0=Nachklapp zu Frankreich"Das nennt man Effizienz": Hofmann lobt Vielseitigkeit von "Links-Rechts-Fuß" DembéléHofmann über Frankreichs Ousmane Dembélé, der mit seinen 3 Torschüssen gegen Norwegen 3 Tore erzielte: "Das nennt man Effizienz. Er war auf einer Position, die ihm sehr liegt. Er kann in die Mitte ziehen. Er ist ja ein Links-Rechts-Fuß, der kann beides. Der hat keinen schwachen. Man sieht es: Einmal mit rechts, zweimal mit links. Er ist genau in den Situationen gewesen und reingebracht worden, in denen er gefährlich wird. Drei Abschlüsse, 3 Tore, besser geht's nicht."Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Samstag, 27.06.2026ab 04.20 Uhr: Vorberichte Neuseeland - BelgienEXKLUSIV ab 04.40 Uhr: Konferenz der Gruppe GEXKLUSIVE Einzelspiele ab 04.50 Uhr: Neuseeland - Belgien, Ägypten - Iranab 07.20 Uhr: Breakfast Clubab 21.30 Uhr: Vorberichte Panama - EnglandEXKLUSIV ab 22.40 Uhr: Konferenz der Gruppe LEinzelspiele ab 22.50 Uhr: Panama - England (EXKLUSIV), Kroatien - GhanaSonntag, 28.06.2026EXKLUSIV ab 01.20 Uhr: Konferenz der Gruppe KEinzelspiele ab 01.20 Uhr: Kolumbien - Portugal, DR Kongo - Usbekistan (EXKLUSIV)EXKLUSIV ab 03.50 Uhr: Konferenz der Gruppe JEinzelspiele ab 03.50 Uhr: Jordanien - Argentinien (EXKLUSIV), Algerien - Österreichab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 19.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Südafrika - Kanadaab 20.50 Uhr: Sechzehntelfinale Südafrika - KanadaMontag, 29.06.2026ab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Brasilien - Japanab 18.50 Uhr: Sechzehntelfinale Brasilien - Japanab 22.20 Uhr: Sechzehntelfinale Deutschland - 3. Gruppe A/B/C/D/FPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6303312