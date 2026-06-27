Ein Gespräch über Marktgefühl, harte Auswahlkriterien und die Frage, warum erfolgreiche Trades meist nicht mit Zufall, sondern mit Vorbereitung beginnen.Viele Trader machen ein Geheimnis aus ihrer Handelsstrategie. Stefan Klotter legt seine Karten für die Leser von DER AKTIONÄR offen auf den Tisch und erklärt, wie er in seinem neuen Börsendienst TradingDay aussichtsreiche US-Werte mit klarer Systematik auswählt. Im Gespräch zeigt er, warum für ihn nicht Bauchgefühl, sondern Struktur und Disziplin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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