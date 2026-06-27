Während dem Branchenriesen Binance das Aus in der EU droht, schlägt die Stunde der regulierten Plattformen. Wer als Krypto-Anleger auch nach dem kommenden Mittwoch uneingeschränkt und rechtssicher handeln möchte, findet am Markt genügend Ausweichmöglichkeiten.• Zum Stichtag am 1. Juli müssen Krypto-Plattformen ohne Lizenz das Geschäft in der EU beenden. Auch Binance droht hierzulande das Aus. • Zahlreiche namhafte Handelsplätze besitzen die nötige Lizenz und können den Kryptohandel uneingeschränkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär