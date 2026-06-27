Münster (ots) -Der Eurojackpot geht nach Nordrhein-Westfalen: Ein Spielteilnehmer aus dem Sauerland hat bei der Ziehung am Freitag (26. Juni) als einziger bundesweit den ersten Gewinnrang getroffen und sich damit rund 87,2 Millionen Euro gesichert.Seinen Spielauftrag gab der Gewinner einen Tag vor der Ziehung online ab. Mit einem Normalschein und vier Tippfeldern setzte er insgesamt 8,75 Euro ein (inklusive Gebühren). Im dritten Tippfeld bewies er den richtigen Riecher und sagte alle fünf Gewinnzahlen (17, 25, 35, 39, 41) sowie die beiden Eurozahlen (5 und 9) korrekt voraus.Da kein weiterer Spielteilnehmer aus den 19 teilnehmenden Eurojackpot-Ländern den ersten Gewinnrang erreichte, erhält der Sauerländer die komplette Gewinnsumme von exakt 87.264.546,90 Euro.Vergangene Jackpot-GewinneDass der Eurojackpot nach Deutschland ging, war zuletzt im März 2026 der Fall. Auch hier war es ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen, der am 31. März rund 70,7 Millionen Euro gewann. Der bisher höchste Lotteriegewinn für NRW stammt vom 20. Mai 2022. Zu dem Zeitpunkt wurden rund 110,2 Millionen Euro ebenfalls bei der Lotterie Eurojackpot ausgezahlt.Weitere glückliche GewinnerDie Ziehung vom 26. Juni brachte darüber hinaus weitere Hochgewinne hervor: In der zweiten Gewinnklasse können sich fünf Spielteilnehmer aus Bayern (2x), Niedersachsen, Estland und Schweden über jeweils 481.471,60 Euro freuen. Drei Tipper aus Hamburg, Niedersachsen und Island erhalten dank ihrer Treffer im dritten Rang jeweils 452.546,00 Euro.Nächste ZiehungAuch nach dem großen Gewinn bleibt die Aussicht auf Millionen bestehen: Bei der nächsten Ziehung am Dienstag (30. Juni) startet der Eurojackpot erneut mit zehn Millionen Euro. Die Gewinn-Chance beträgt 1: 140 Millionen. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter westlotto.de.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6303332