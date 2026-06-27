GOLD: Neue politische Spannungen können Schub geben!

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 27/2026

Der Goldpreis steht aktuell vor einer charttechnischen Richtungsentscheidung. Nach vier Verlustwochen in Folge liefert die neue Gold Prognose für die KW 27/2026 ein wichtiges Signal: Trotz der jüngsten Schwächephase erwarten Experten eine temporäre Stabilisierung. Ob der Goldpreis aktuell die Wende nach oben schafft oder weiter unter die Räder gerät, entscheidet sich an hart umkämpften Support-Marken.

?? Goldpreis Key Takeaways: Das Wichtigste auf einen Blick

Anhaltender Abwärtsdruck: Gold verzeichnete den vierten Wochenverlust (rund 2% minus) in Folge und ging mit 4.071,3 US-Dollar aus dem Handel. Unter der Woche rutschte der Kurs sogar erstmals seit Monaten kurzzeitig unter die psychologische 4.000-USD-Marke.

Verhalten optimistische Gold Prognose: Für die KW 27/2026 wird die übergeordnete Tendenz auf seitwärts - aufwärts geschätzt. Das Bullen-Szenario hat mit 55 % aktuell einen leichten statistischen Vorteil gegenüber dem Bären-Szenario ( 45 % ).

Neue politische Spannungen um die Straße von Hormus werden am Wochenende gemeldet: Kritische Entwicklungen dort geben dem "sicheren Hafen" Gold Schub!

Entscheidende Chartmarken: Der kurzfristige Fokus liegt auf der SMA20 im 4h-Chart (4.039,1 USD) als Unterstützung. Nach oben hin deckelt die SMA50 (4.156,8 USD) als massiver Widerstand, an dem Erholungsversuche zuletzt scheiterten.

Trading-Fokus: Ein stabiler Verbleib über 4.071,3 USD aktiviert Erholungsziele bis 4.144,8 USD. Ein Rutsch darunter reaktiviert die Bären und rückt Ziele bis 3.936,5 USD in den Fokus.

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- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655XXX - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 27.06.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

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geschrieben von Jens Chrzanowski

?? Goldpreis Rückblick: (22.06.2026 - 26.06.2026)

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