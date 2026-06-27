Wuppertal (ots) -Ein Festivalformat der besonderen Art: Mit der Vorwerk Festival Night wurden gestern bundesweit 30 Vorwerk Stores gleichzeitig zu Konzertbühnen mit Wohnzimmer-Atmosphäre. In Kooperation mit SofaConcerts spielten auf dem wohl "größten kleinsten Festival" Deutschlands 30 sorgfältig ausgewählte Rising Artists parallel exklusive Live-Sets - für rund 1000 Gäste, die ihre Tickets für dieses besondere Erlebnis zuvor gewonnen hatten.Das Konzept ist ungewöhnlich: Während klassische Festivals sonst für große Bühnen und Menschenmengen stehen, setzte die Vorwerk Festival Night bewusst auf Nähe, Authentizität und eine Atmosphäre wie im Wohnzimmer. Diese Ausrichtung verbindet Vorwerk und SofaConcerts: Vorwerk ist eng mit dem Zuhause der Menschen verbunden, SofaConcerts steht für Bühnen im eigenen Wohnzimmer. So entstand in den Vorwerk Stores zwischen den Markenwelten von Thermomix und Kobold ein Festival-Setting, das es so noch nie gab: ein Konzert wie im eigenen Zuhause, nur eben in den "Wohnzimmern" von Vorwerk."Mit der Vorwerk Festival Night zeigen wir, dass unsere Stores heute weit mehr als reine Verkaufsflächen sind. Sie sind Orte der Begegnung, an denen Menschen zusammenkommen und gemeinsame Erlebnisse schaffen. Gemeinsam mit SofaConcerts ist so ein weiteres Format entstanden, das unsere Markenwelt auf attraktive Weise erlebbar macht", sagt Sido Jan Hofman, Vorstand Vorwerk Deutschland."Wir freuen uns sehr, dass wir Vorwerk bei der Festival Night mit unserer Expertise im Booking-Bereich unterstützen durften - und dabei talentierte Newcomerinnen und Newcomer gefunden haben, die perfekt zum besonderen Charakter dieses Events passen. Mit dem Format der Sofakonzerte entsteht so ein unvergessliches Erlebnis für alte und neue Vorwerk Fans. Ein Fit, der einfach passt", sagt Miriam Werkmann, Gründerin und Geschäftsführerin von SofaConcerts.30 Städte, 30 Artists, eine Vorwerk Festival Night, mehr als 1000 GästeDas Line-up vereinte spannende Newcomerinnen und Newcomer und etablierte Live-Acts aus ganz Deutschland. Künstlerinnen und Künstler, die bereits große Bühnen bespielt haben und gleichzeitig eine große Stärke in intimen Settings entfalten - von Indie-Folk über Soul bis Deutschpop. Dabei verbindet sie eine außergewöhnliche Live-Qualität und die Fähigkeit, ihr Publikum wirklich zu berühren.Das komplette Line-up in der Übersicht:Aachen - Ant Utama | Augsburg - Hannes Graf | Berlin-Mitte - Diana Ezerex | Berlin-Steglitz - Elto | Bielefeld - Gabriel Zanetti | Darmstadt - MYLLER | Dresden - Samuel Rösch | Düsseldorf - Elias Tebroke | Erfurt - Mein Elba | Hamburg - Phil Siemers | Hannover - Till Seifert | Heilbronn - Tabea Booz | Kaiserslautern - Larkly | Karlsruhe - Used | Kiel - ROBINE | Köln-City - Fabian Haupt | Konstanz - Michael Benjamin | Krefeld - Lia L. Shoshann | Mainz - Van Deyk | Mannheim - Jasmine Lajeunesse | München-City - Graziella Schazad | Münster - KAHRO | Nürnberg - Nick March | Offenburg - SKIAA | Oldenburg - XANDI | Reutlingen - Jules | Saarbrücken - Everdeen (kurzfristige Absage Anna Stucky) | Ulm - The Rehats | Wuppertal - Josh Island | Würzburg - Sebastian SchwarzbachMehrere Artists verfügen über Bühnenerfahrung auf namhaften Festivals und Tourneen:- Samuel Rösch, Gewinner von The Voice of Germany, mit über 500 Konzerten im DACH-Raum- Josh Island, der mit internationalen Größen wie Passenger oder James Morrison auf Tour war- Jules, deutsche Pop-Newcomerin aus Stuttgart, die bereits als Support-Act für Lenny Kravitz bei der Jazz Open aufgetreten ist- Phil Siemers, Hamburger Shooting-Star zwischen Pop, Soul und Jazz, der bereits beim Elbjazz Festival spielte und 2025 sein drittes Album veröffentlichte- Diana Ezerex, deren Musik große mediale Aufmerksamkeit erhielt (u. a. Rolling Stone, ZEIT, ZDF) und die mit Acts wie Die Fantastischen Vier oder Cory Wong auf der Bühne stand- MYLLER, der bereits als Support für Wincent Weiss, LEONY oder Revolverheld tourte.Die Vorwerk Festival Night drehte für einen Abend auf einzigartige Weise die Perspektive um: Vorwerk, sonst fester Bestandteil in vielen Haushalten und normalerweise ins Zuhause der Menschen kommend, lud nun die Menschen in das "Zuhause" von Vorwerk ein und eröffnete einen neuen Zugang zur Marke. Für alle, die neben Kobold Staubsaugern auch an Thermomix Kochveranstaltungen in den Stores interessiert sind: www.lifestyle-thermomix.dePressekontakt:Vorwerk DeutschlandAnika Wichert, Telefon +49 (0) 202 564-1267Markus Laux, Telefon +49 (0) 202 564-1240thermomix@presse.vorwerk.dekobold@presse.vorwerk.deOriginal-Content von: Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170225/6303356