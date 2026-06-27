In meinem Shortseller-Börsenbrief machte ich in der Ausgabe vom 23. Januar 2020 auf Seite 9 auf eine brisante Aussage von Paul Tudor Jones aufmerksam. Zitat: "Jones führte auf CNBC aus, dass ein Auslöser für einen massiven Rücksetzer an den Aktienmärkten das Coronavirus in China sein könnte." Vor wenigen Wochen hat sich der legendäre Hedgefonds-Manager in seinem Podcast "Invest With The Best" erneut zu Wort gemeldet und vor der extrem hohen Bewertung des US-Aktienmarktes gewarnt.Als möglichen Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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