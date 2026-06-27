Venture Global, Inc. (NYSE: VG) gab heute bekannt, dass seine 100-prozentige Tochtergesellschaft Venture Global Shipping Holdings, LLC ("VGSH") eine Kredit- und Garantievereinbarung abgeschlossen hat, mit der eine vorrangige besicherte, befristete Kreditfazilität (die "Fazilität") mit einem Gesamtkapitalbetrag von bis zu 1.500.000.000 US-Dollar bereitgestellt wird. Die Fazilität wird am 26. Juni 2032 fällig.

Deutsche Bank und ING agierten als koordinierende leitende Arrangeure für die Fazilität. ING agiert außerdem auch als Fazilitätsagent und Sicherheitstreuhänder.

VGSH beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Fazilität für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, beispielsweise zur Rückerstattung von Beträgen an Venture Global LNG, Inc., die in der Vergangenheit von diesem oder seinen verbundenen Unternehmen in Verbindung mit dem Erwerb von neun Flüssigerdgastankern, zur Finanzierung bestimmter Reservekonten und Zahlung von Transaktionsgebühren und Aufwendungen gezahlt wurden.

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global begann 2022 mit der Produktion von LNG in seiner ersten Anlage und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte von Venture Global Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG befinden sich in Louisiana am Golf von Mexiko. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die gegebenenfalls "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten können. Alle hierin gemachten Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen zu historischen oder aktuellen Tatsachen oder Gegebenheiten, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den "zukunftsgerichtete Aussagen" gehören unter anderen Aussagen zur Geschäftsstrategie, den Plänen und Zielen von Venture Global, einschließlich der Verwendung von Erlösen aus der Finanzierung. Venture Global ist der Auffassung, dass die in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" zum Ausdruck gebrachten Erwartungen begründet sind, aber diese Aussagen sind naturgemäß unsicher und mit diversen Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, die sich der Kontrolle von Venture Global entziehen. Darüber hinaus können sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren maßgeblich von den in "zukunftsgerichteten Aussagen" genannten oder implizierten Erwartungen abweichen. Die "zukunftsgerichteten Aussagen" gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und Venture Global übernimmt keine Verpflichtung, "zukunftsgerichtete Aussagen" über den gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen hinaus zu aktualisieren oder zu revidieren oder Gründe anzugeben, warum die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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