© Foto: Patrick Pleul/dpaSpaceX koppelt Elon Musks Bonus an eine der extremsten Bedingungen der Börsengeschichte: 1 Million Menschen müssen dauerhaft auf dem Mars leben.Elon Musks neues SpaceX-Paket klingt weniger nach klassischer Vorstandsvergütung als nach Science-Fiction mit Börsenkurs. Laut S-1-Unterlagen kann der Gründer und CEO zusätzlich zu seinen bestehenden Beteiligungen eine Milliarde gebundene Klasse-B-Aktien erhalten - allerdings nur, wenn SpaceX extreme Ziele erreicht: eine Marktkapitalisierung von bis zu 7,5 Billionen US-Dollar und den Aufbau einer dauerhaften menschlichen Kolonie auf dem Mars mit mindestens einer Million Einwohnern. Gemessen an den jüngsten Kursen wäre allein dieses Zusatzpaket weit …
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