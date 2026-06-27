Das erste Halbjahr ist gelaufen. Wenn man zu den Gewinnern gehören wollte, führte an einem Sektor kein Weg vorbei: Halbleiter. Ob Chipproduzenten, Ausrüster oder Datenspeicherspezialisten - die KI-Revolution hat die gesamte Wertschöpfungskette beflügelt. DER AKTIONÄR hat ein Ranking der 10 besten Performer an den Frankfurter und New Yorker Börsen erstellt.Hierzulande steht Aixtron als Verdreifacher klar an der Spitze der 100 größten Werte. Auch die anderen vier Top-Performer, deren Kurse sich in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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