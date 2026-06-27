Der Bitcoin versucht sich weiterhin oberhalb von 60.000 US$ zu stabilisieren. Doch überzeugend sieht das bislang nicht aus. Nach dem Bruch der wichtigen Zone um 63.970 bis 64.865 US$ bleibt die Kryptowährung angeschlagen und ringt nun um den nächsten entscheidenden Unterstützungsbereich. 60.000 US$ als letzte kurzfristige Bastion Die jüngste Erholung des Bitcoins blieb klar begrenzt. Zwar konnte sich der Kurs nach dem scharfen Rücksetzer zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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