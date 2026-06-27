Die Zalando Aktie ist kräftig unter Druck geraten. Auslöser ist eine Prüfung der Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Die Behörde untersucht den Konzernabschluss und den zugehörigen Lagebericht. Anleger reagieren verunsichert weil mögliche Verstöße Fragen zur Bilanzqualität und Transparenz aufwerfen.BaFin nimmt Zalando Abschluss unter die Lupe Zalando steht nach dem Kursrutsch im Fokus der Anleger. Die BaFin hat eine Prüfung des Konzernabschlusses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de