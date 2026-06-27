Die Volkswagen Aktie zeigte sich leichter. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hält es für denkbar dass künftig auch in China entwickelte Konzernmodelle in Deutschland produziert werden. Für VW wäre das ein ungewöhnlicher Schritt und ein mögliches Signal für mehr Flexibilität in der Modell und Standortstrategie.Volkswagen sucht neue Wege Volkswagen steht weiter unter hohem Druck. Der Konzern kämpft mit schwacher Nachfrage in Teilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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