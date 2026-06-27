Ein faustgroßer Stein aus der Wüste stellt bisherige Annahmen zur Entstehung unserer kosmischen Nachbarschaft infrage. Die feinen Spuren in seinem Inneren deuten auf gewaltige physikalische Kräfte hin, die so bisher nicht vermutet wurden. Ein Team von Wissenschaftler:innen der US-amerikanischen University of Colorado Boulder hat den ersten direkten Hinweis auf die Existenz eines riesigen, lange zerstörten Protoplaneten in unserem Sonnensystem gefunden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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