Der KI-Boom kennt nur eine Richtung: nach oben. Micron hat seinen Umsatz gerade vervierfacht. Vervierfacht! Der Hunger nach KI-Komponenten reißt eine ganze Branche mit. Doch während alle auf die bekannten Namen starren, läuft das große Geld längst woanders hin - zu den heimlichen Profiteuren, die den nächsten Kursschub anführen.Genau so ein Profiteur steht jetzt wieder im Fokus. Ein spezialisierter Halbleiterhersteller - der "Schaufelverkäufer" der Speicherindustrie. Seine Chips steuern die Datenströme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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