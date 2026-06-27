München (ots) -
Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 27. Juni, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus.
27. Juni 2026
20:15 - 20:30 Uhr
Brennpunkt: Rekordhitze in Deutschland
Moderation: Ellen Ehni
Deutschland ächzt unter den neuen Hitzerekorden: Der Asphalt auf den Straßen bricht auf, Bahnfahrten wurden ausgesetzt, die Notaufnahmen voll und die Feuerwehr ist mit der Rettung von Senioren aus überhitzten Wohnungen am Anschlag. Dabei war die Hitzewelle angekündigt, der Klimawandel lange bekannt. Was ist schief gegangen? Was hat die Politik versäumt? Wir sprechen mit Mobilitätsforscher Prof. Andreas Knie und Intensivmediziner Dr. Uwe Janssens.
Redaktion: Ingrid Bertram, Sabine Kuenzel
Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.
Pressekontakt:
WDR Kommunikation
E-Mail: kommunikation@wdr.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6303432
Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 27. Juni, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus.
27. Juni 2026
20:15 - 20:30 Uhr
Brennpunkt: Rekordhitze in Deutschland
Moderation: Ellen Ehni
Deutschland ächzt unter den neuen Hitzerekorden: Der Asphalt auf den Straßen bricht auf, Bahnfahrten wurden ausgesetzt, die Notaufnahmen voll und die Feuerwehr ist mit der Rettung von Senioren aus überhitzten Wohnungen am Anschlag. Dabei war die Hitzewelle angekündigt, der Klimawandel lange bekannt. Was ist schief gegangen? Was hat die Politik versäumt? Wir sprechen mit Mobilitätsforscher Prof. Andreas Knie und Intensivmediziner Dr. Uwe Janssens.
Redaktion: Ingrid Bertram, Sabine Kuenzel
Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.
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