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Auf der EUROBIKE 2026 wird TFREE offiziell vorgestellt: Entwicklung der operativen Systemarchitektur für KI-gestützte Mikromobilität



27.06.2026 / 17:10 CET/CEST

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FRANKFURT, Deutschland, 27. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Heute hat TFREE auf der EUROBIKE 2026 offiziell seine globale Markenstrategie vorgestellt und dabei das wegweisende Paradigma "AI Micro Mobility 2.0" präsentiert. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das zugrunde liegende Betriebssystem für den intelligenten Nahverkehr zu entwickeln und die globale Last-Mile-Logistik- sowie Mikromobilitätsbranche von einem isolierten "Fahrzeugmanagement" hin zu einer vollumfänglichen, "KI-gesteuerten Ökosystem-Orchestrierung" voranzutreiben. Aufbauend auf der mehr als zehnjährigen Erfahrung von LUXMEA in der industriellen Fertigung integriert TFREE die Konstruktion von hochbelastbaren Nutzfahrzeugfahrgestellen, intelligente Fahrzeugsteuerungssysteme und cloudnative Software-Ökosysteme. Diese Synergie schafft eine standardisierte digitale Infrastruktur, die leichte Nutzfahrzeuge mit zwei, drei und vier Rädern, autonome Lieferplattformen sowie Robotikanwendungen abdeckt. Bis heute hat LUXMEA mehr als 400.000 Einheiten Elektrofahrräder ausgeliefert, die der Norm EN 15194 entsprechen, sowie mehr als 150.000 Einheiten gewerbliche Nutzfahrzeuge, die den Normen EN 17860 / DIN EN 17860 entsprechen. Aufbauend auf drei Kernsäulen - der universellen Fahrgestellplattform, der intelligenten Fahrzeugsteuerung sowie Software- und Ökosystemdiensten - und gestützt auf eine Software-Defined-Vehicle-Architektur (SDV) nutzt TFREE 4G-IoT-Konnektivität, Full-Stack-OTA-Updates (Over-The-Air), KI-gestützte vorausschauende Wartung und offene APIs, um eine hocheffiziente Koordination zwischen Fahrzeugen, Flotten, Infrastruktur und Anwendungsszenarien zu ermöglichen. Gleichzeitig baut TFREE aktiv ein offenes KI-Ökosystem-Netzwerk auf. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Partnern wie dem Yancheng CAS-HT Computing Research Institute Co., Ltd., Neolix (autonome Lieferfahrzeuge) und Galbot (verkörperte KI-Robotik) erforscht das Unternehmen gemeinsam die kommerzielle Skalierung von Hochleistungsrechnen, Digital-Twin-Technologien, unbemannter Zustellung und verkörperter Robotik in Verkehrsumgebungen mit niedrigen Geschwindigkeiten. Auf dem europäischen Markt hat TFREE bereits Pilot-Demonstrationsprojekte initiiert. Die Plattform arbeitet mit dem Bonner Betreiber VEMO in Deutschland und Stalem in Belgien zusammen, um den intelligenten Flottenbetrieb, die digitale Energieversorgung und szenarioübergreifende Mikromobilitätslösungen auf Basis der Universal Chassis Platform von TFREE voranzutreiben und zu validieren. Die TFREE-Plattform wurde von Grund auf so entwickelt, dass sie den Standards der DSGVO, CE, ISO, des EU-Batteriepasses und der DIN EN 17860 entspricht, und ist damit bestens positioniert, um ein äußerst vertrauenswürdiger, langfristiger Technologiepartner für europäische Unternehmenskunden, kommunale Organisationen und große Flotten zu werden. Auch in Zukunft wird TFREE weiterhin mit OEMs, Logistikunternehmen, Anbietern autonomer Fahrsysteme, Robotikentwicklern und Akteuren im Bereich Smart City zusammenarbeiten, um gemeinsam die Infrastrukturstandards der nächsten Generation für globale intelligente Mobilität im Niedriggeschwindigkeitsbereich zu entwickeln. TFREE -- Das Betriebssystem für KI-gestützte Mikromobilität. EUROBIKE 2026 | Halle 12.0, Stand A18 Website: www.tfree.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/auf-der-eurobike-2026-wird-tfree-offiziell-vorgestellt-entwicklung-der-operativen-systemarchitektur-fur-ki-gestutzte-mikromobilitat-302812595.html



27.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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