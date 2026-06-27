© Foto: OpenAITrump macht Quantencomputing zur Chefsache: Milliarden, neue Fristen und ein Ziel bis 2028 könnten den nächsten großen Tech-Hype auslösen.Präsident Donald Trump hat seine Bemühungen zur Förderung der aufstrebenden Quantencomputerindustrie beschleunigt und zwei Exekutivverordnungen unterzeichnet, die darauf abzielen, die Entwicklung fortschrittlicher Quantencomputer zu beschleunigen und die damit verbundenen Sicherheitsbedrohungen zu mindern. Eine der vom Präsidenten am Montag unterzeichneten Anordnungen weist Bundesbehörden, darunter das Energieministerium, an, mit der Privatwirtschaft und der Wissenschaft zusammenzuarbeiten, um bis 2028 einen Quantencomputer zu entwickeln, der …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US4592001014,US5949181045Den vollständigen Artikel lesen
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