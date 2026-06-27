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XRP ist am 26. Juni auf 1,04 Dollar gefallen und damit nur noch vier Cent von der psychologisch wichtigen Marke bei 1,00 Dollar entfernt. In den letzten sieben Tagen verlor der Token fast acht Prozent und gehört zu den schwächsten Performern unter den großen Kryptowährungen. Der Fear and Greed Index steht bei 13, was extreme Angst im gesamten Markt widerspiegelt. Gleichzeitig erreichte der CLARITY Act den Legislativkalender des Senats und ist damit formell für eine vollständige Abstimmung berechtigt. Spot-XRP-ETFs haben seit November 2025 insgesamt 1,43 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet. Die XRP Prognose bewegt sich damit zwischen regulatorischem Fortschritt und technischer Schwäche. Whale-Wallets mit mindestens 10.000 XRP erreichten einen Rekord von 332.230 Adressen, ein Zeichen für Akkumulation unter dem fallenden Kurs. Dieser Artikel untersucht, ob die Fundamentaldaten den aktuellen Rückgang auffangen können. Die XRP Prognose hängt davon ab, ob Käufer die Unterstützung bei 1,00 Dollar verteidigen.

XRP Prognose zwischen CLARITY Act und kritischer Unterstützung bei 1 Dollar

Der CLARITY Act hat den Bankenausschuss des Senats im Mai passiert und steht seit dem 1. Juni auf dem Legislativkalender, was ihn laut Yahoo Finance für eine vollständige Abstimmung im Plenum berechtigt. Am 26. Juni handelt der Coin bei 1,04 Dollar und liegt damit 74 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,84 Dollar aus dem Jahr 2018. Die XRP Prognose zeigt, dass selbst ein Anstieg auf 1,50 Dollar nur 40 Prozent Gewinn vom aktuellen Niveau bedeuten würde. Die Marktkapitalisierung von 64 Milliarden Dollar setzt den möglichen Renditen eine sichtbare Obergrenze.

Spot-XRP-ETFs sammelten laut CoinGecko im Mai einen monatlichen Rekord von 131,94 Millionen Dollar ein. Über 25 Millionen XRP wurden in den letzten Wochen von Börsen abgezogen, was auf langfristige Halteabsichten hindeutet. Der RSI ist auf 27,55 gefallen, was technisch überverkaufte Bedingungen signalisiert. Die XRP Prognose für 2026 zeigt eine Spanne zwischen 1,08 und 1,19 Dollar basierend auf der Analyse von CoinDCX. Der Token liegt unter seinem 7-Tage-, 14-Tage- und 30-Tage-Durchschnitt, was einen klaren kurzfristigen Abwärtstrend bestätigt. Sollte der Senat den CLARITY Act vor August verabschieden, könnte der Kurs die 1,50 Dollar testen.

Die institutionellen Zuflüsse und der regulatorische Fortschritt klingen vielversprechend, doch sie haben XRP seit drei Monaten nicht über 1,10 Dollar bewegt. Die XRP Prognose zeigt starke Fundamentaldaten, aber eine Bewertung von 64 Milliarden Dollar bedeutet, dass die Renditen, die aus 500 Dollar 50.000 Dollar machen, hier nicht verfügbar sind. Für Käufer, die eine andere Art von Einstieg suchen, bietet ein aktueller Presale eine Struktur, bei der das Listing selbst den Multiplikator erzeugt. Die Entfernung zwischen dem aktuellen Preis und dem gelisteten Token öffnet ein Fenster, das kein etablierter Large-Cap bieten kann.

Pepeto bietet den Einstieg, den die XRP Prognose nicht liefern kann

ETF-Zuflüsse und regulatorischer Fortschritt haben XRP nicht über 1,10 Dollar bewegt, und die Decke bleibt für Anleger sichtbar. Pepeto bietet eine völlig andere Ausgangslage für Käufer, die die Renditegrenze der XRP Prognose erkennen und einen Einstieg suchen, bei dem das Listing selbst die Rendite erzeugt. Das Listing ist das einzelne Ereignis, das Presale-Einstiege in handelbare Positionen verwandelt, und jeder Tag vor diesem Ereignis ist das Fenster.

SolidProof hat jeden Vertrag des Trading-Hubs geprüft und verifiziert, um das Kapital zu schützen, sodass jedes Wallet, das in den Presale eintritt, nach dem Listing denselben prozentualen Gewinn erfassen kann. PepetoSwap wickelt Handelsgeschäfte ohne jegliche Kosten ab, damit Gebühren niemals die Renditen auffressen, die das Listing erzeugt. Die Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Chains, ohne etwas zu berechnen, was bedeutet, dass Anleger niemals auf dem falschen Netzwerk festsitzen, wenn sich die Gelegenheit verschiebt.

Der Gründer, der den originalen Pepe Coin erschaffen hat, steht hinter diesem Projekt, und dieser erste Coin erreichte 3,8 Milliarden Dollar mit derselben Angebotsstruktur von 420 Billionen Token und ohne Börsenprodukte. Über 10 Millionen Dollar sind während eines Monats eingegangen, in dem Bitcoin unter 60.000 Dollar gefallen ist. Der Einstieg liegt bei 0,0000001871 Dollar, und dieser Preis ist temporär, weil das Listing ihn dauerhaft entfernt. Eine Position zu diesem Preis erfasst Milliarden von Token, und das Listing setzt den Wert auf ein neues Niveau.

Gemeinsam geben diese Tools den Presale-Teilnehmern eine Plattform, die die Position schützt, während das Binance-Listing näher rückt, und damit etwas, das XRP nicht bieten kann. Wer den letzten Zyklus verpasst und beobachtet hat, wie andere kleine Einstiege in generationenübergreifenden Wohlstand verwandelten, schaut gerade auf eine vergleichbare Ausgangslage. Die Bedingungen ähneln den Momenten, die in früheren Zyklen den Unterschied gemacht haben.

Fazit zur XRP Prognose und dem klarsten Presale-Fenster dieses Zyklus

Die XRP Prognose könnte sich verbessern, nachdem der CLARITY Act verabschiedet wird, doch eine Bewertung von 64 Milliarden Dollar bedeutet, dass die Renditeobergrenze von Anfang an sichtbar ist. Der letzte Zyklus schuf Millionäre aus Wallets, die im richtigen Moment in das richtige Projekt eingestiegen sind. Der Pepeto-Presale zeigt dieselbe Art von früher Akkumulation, die jedem Ausbruch der letzten fünf Jahre vorausging. Derselbe Gründer, dieselbe Angebotsstruktur und ein Binance-Listing am Horizont ergeben eine Kombination, die selten gleichzeitig auftritt. Der Presale-Preis, den das Listing für immer löschen wird, ist noch verfügbar. Warten bedeutet, zuzusehen, wie diese Chance zur verpassten Gelegenheit wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch kann XRP im Jahr 2026 steigen?

Die XRP Prognose für 2026 zeigt eine Spanne zwischen 1,08 und 1,19 Dollar basierend auf aktuellen Analysen, mit einem möglichen Anstieg auf 1,50 Dollar, falls der CLARITY Act den vollständigen Senat passiert. Die Marktkapitalisierung von 64 Milliarden Dollar begrenzt jedoch die Renditen im Vergleich zu früheren Zyklen erheblich.

Ist es noch möglich, einen frühen Einstieg in diesem Zyklus zu finden?

Die offizielle Pepeto-Website hat über 10 Millionen Dollar angezogen, während ein Binance-Listing näher rückt. Das Projekt stammt vom selben Gründer des originalen Pepe Coin und verfügt über Börsen-Tools, die das Original nie besessen hat. Der Presale-Einstieg schließt sich dauerhaft, sobald das Listing erfolgt.