XRP Prognose unter Druck: Kurs fällt auf Novembertief, während Whale-Wallets Rekorde brechen

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XRP ist auf den tiefsten Stand seit November 2024 gefallen, obwohl institutionelle Anleger weiterhin Kapital in Spot-ETFs fließen lassen. Der Kurs liegt bei 1,05 Dollar und hat in den letzten 24 Stunden 3,5 Prozent verloren. Die XRP Prognose wird von der Spannung zwischen schwachem Preis und starker Akkumulation bestimmt. Whale-Wallets mit mindestens 10.000 XRP haben einen Rekord von 332.230 Adressen erreicht, was auf Akkumulation unter der bärischen Preisentwicklung hindeutet. Der CLARITY Act hat den Senatsbankenausschuss passiert und wartet auf eine Abstimmung vor der Augustpause. Ripple veröffentlichte seinen 2025 Impact Report, der die reale Nutzung von XRP im globalen Zahlungsverkehr dokumentiert. Die Marktkapitalisierung liegt bei 65 Milliarden Dollar, und das tägliche Handelsvolumen übersteigt 2,5 Milliarden Dollar. Dieser Artikel analysiert die XRP Prognose und die Kursziele für das restliche Jahr. In der Zwischenzeit verschieben die schnellsten Wallets Kapital in Einstiege mit einer anderen Mathematik.

XRP Prognose zwischen ETF-Zuflüssen und bärischen technischen Signalen

XRP wird bei 1,05 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs innerhalb einer Woche um 7,2 Prozent gefallen ist. Der Token liegt unter seinen 7-Tage-, 14-Tage- und 30-Tage-Durchschnitten, was einen abwärts gerichteten kurzfristigen Trend auf allen Zeitebenen bestätigt. Laut CoinGecko beträgt die Marktkapitalisierung 65 Milliarden Dollar bei einem umlaufenden Angebot von 62 Milliarden Token. Der RSI liegt bei 27,55, tief im überverkauften Bereich, was historisch auf eine Erschöpfung des Verkaufsdrucks hindeutet.

Die XRP Prognose wird von mehreren Faktoren geprägt. CoinDCX sieht ein Jahresziel von 1,19 Dollar mit Widerstand nahe 1,14 Dollar. Changelly projiziert ein Hoch von 1,25 Dollar bis Ende 2026 mit einer Obergrenze von 1,37 Dollar im September. Spot-XRP-ETFs haben seit November 2025 insgesamt 1,43 Milliarden Dollar angezogen laut Yahoo Finance, und die globale Spot-ETF-Marktkapitalisierung übersteigt 700 Millionen Dollar. Mehr als 25 Millionen XRP wurden in den letzten Tagen von Börsen abgezogen, was auf Akkumulation statt Panik hindeutet. Der CLARITY Act wartet auf eine Abstimmung im Senat, und ein positives Ergebnis vor August könnte die Marktstimmung drehen.

Die XRP Prognose sieht im besten Fall einen Anstieg auf 1,37 Dollar, was etwa 30 Prozent Gewinn bedeutet und Monate dauern kann. Bei einer Marktkapitalisierung von 65 Milliarden Dollar sind die größten Sprünge rechnerisch begrenzt. Wer nach Renditen sucht, die ein Portfolio verändern, findet sie selten in Token, die ihre Preisfindung längst abgeschlossen haben.

Pepeto: Wo Exchange-Werkzeuge und Presale-Mathematik zusammentreffen

Die XRP Prognose deutet auf Monate des langsamen Mahlens bei einer 65-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung hin, und genau deshalb rotiert Kapital in Presales mit funktionierenden Produkten. Ripples regulatorische Fortschritte belohnen echte Technologie, und derselbe Test trennt Pepeto von jedem Meme Coin, der auf leeren Versprechen aufgebaut ist.

Diese Lücke erklärt, warum Pepeto weiterhin Kapital von Wallets anzieht, die früher nur in XRP und BTC saßen. Während Ripple Zahlungsschienen für Banken baut, zielt Pepeto auf den Teil von Krypto ab, der Retail-Anleger immer noch am meisten kostet. Die Handelsebene, auf der Gebühren, Betrug und Liquiditätsverteilung über Chains hinweg die Renditen auffressen, bevor sie beginnen, ist genau das Problem, das Pepeto löst. Da die Anzahl der Token 15.000 übersteigt und täglich neue Notierungen starten, brauchen Käufer eine Plattform, die Chain-übergreifenden Tausch ohne Kosten ermöglicht und jeden Vertrag auf Risiken prüft, bevor ein einziger Dollar investiert wird.

Dieser Schutz hat über 10 Millionen Dollar in den Pepeto-Presale bei 0,0000001871 Dollar pro Token gezogen, weil PepetoSwap keine Handelsgebühren erhebt und die Cross-Chain-Bridge Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Kosten bewegt, was bedeutet, dass die Einsparungen ab dem ersten Trade beginnen. Der Mitgründer, der den originalen Pepe Coin auf eine 11-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung mit denselben 420 Billionen Token und null Produkten brachte, hat bewiesen, dass diese Mathematik funktioniert. SolidProof hat jeden Pepeto-Smart-Contract auditiert und die Integrität des gesamten Codes bestätigt, bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde.

Analysten sehen die Möglichkeit einer erheblichen Vervielfachung durch eine einzige Börsennotierung, und das Zeitfenster für den Einstieg zu diesem Preis schließt sich dauerhaft, sobald die Notierung live geht. Die Position, die heute verfügbar ist, wird danach nicht mehr zurückkehren.

Fazit: Die XRP Prognose braucht Geduld, aber der Presale bewegt sich jetzt

Die meisten Trader, die die XRP Prognose verfolgen, wollen einen 30-Prozent-Sprung auf 1,37 Dollar, der Monate dauern und trotzdem keine Portfolio-verändernden Renditen liefern könnte. Die am schnellsten ladenden Wallets haben Einstiege mit anderer Mathematik gewählt, und das erklärt, warum über 10 Millionen Dollar in Pepeto geflossen sind, während XRP stagniert. Der Mitgründer brachte den originalen Pepe Coin auf 11 Milliarden Dollar mit denselben 420 Billionen Token und null Produkten. Die Pepeto-Presale-Seite zeigt, wo dieses Muster in die Tat umgesetzt wird. Der Presale-Preis verschwindet bei der Notierung, und wer zögert, könnte die Entscheidung dieses Zyklus bereuen, die keine Korrektur mehr rückgängig macht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für Ende 2026?

Changelly prognostiziert für XRP ein Hoch von 1,25 Dollar bis Dezember mit einer Obergrenze nahe 1,37 Dollar, während CoinDCX 1,19 Dollar als Jahresendziel für die XRP Prognose sieht. Ein Monte-Carlo-Modell mit 10.000 Simulationspfaden setzt den Basiskorridor zwischen 1,26 und 1,46 Dollar, mit einem Median von 1,56 Dollar falls der CLARITY Act den Senat passiert.

Warum fließt Kapital in den Pepeto-Presale während XRP fällt?

Über 10 Millionen Dollar sind während eines breiten Ausverkaufs in den Presale eingetreten, und die offizielle Pepeto-Website zeigt weiterhin fließendes Kapital, während große Token bluten. Historisch betrachtet war dieser Kapitalfluss gegen den Markttrend das Signal vor den größten Presale-Kurssprüngen vergangener Zyklen.