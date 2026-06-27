© Foto: UnsplashHohe Bewertungen und heftige Ausschläge in beide Richtungen: Vor allem Halbleiteraktien rund um den KI-Boom schwanken derzeit stark. Selbst starke Zahlen von Micron konnten die Nervosität am Markt nicht beseitigen.Ist es Zeit, die Chips vom Tisch zu nehmen? Denn die Rallye an der Börse verliert lansam an Fahrt. Das Sentiment zugunsten der des Halbleitersektors scheint sich zu drehen. Das hohe Zinsumfeld und die massiven Investionen mehren anscheinend die Sorgen der Marktteilnehmer. Die Schwankungen aus der vergangenen Woche lassen sich auch an der Impliziten Volatilität der Chipaktien ablesen. Für die Aktie von Micron liegt der Wert bei rund 60 Prozent. Dieser Wert ist auf Jahresbasis …
Enthaltene Werte: US5951121038Den vollständigen Artikel lesen
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