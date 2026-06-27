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Tether hat Ethereum am 26. Juni 2026 erstmals in der Marktkapitalisierung überholt, als USDT 186 Milliarden Dollar erreichte und ETH auf 185,66 Milliarden Dollar fiel. Die Ethereum Prognose für den Rest des Jahres bewegt sich zwischen $1.620 und $2.434 laut verschiedenen Analysten. Der Kurs notiert aktuell bei rund $1.530 und hat seit Jahresbeginn mehr als 50 Prozent verloren. OG-Wallets, die seit 2018 gehalten hatten, verkauften 37.602 ETH und sicherten sich einen geschätzten Gewinn von 27 Millionen Dollar. Gleichzeitig kaufte Sharplink als zweitgrößter Unternehmenshalter erstmals seit acht Monaten 5.000 ETH im Wert von 7,85 Millionen Dollar. Der RSI liegt bei 30,75 und bewegt sich an der Grenze zum überverkauften Bereich. Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von 10,63 Milliarden Dollar laufen in dieser Woche aus. Der Fear-and-Greed-Index zeigt extreme Angst mit einem Wert von 13. Dieser Artikel untersucht die Ethereum Prognose und wo alternative Chancen liegen.

Ethereum Prognose unter Druck durch Stablecoin-Dominanz auf historischem Niveau

ETH handelt bei rund $1.530 mit einer Marktkapitalisierung von 185 Milliarden Dollar, nachdem der Kurs innerhalb von 24 Stunden um 5,2 Prozent gefallen ist laut CoinDesk. Der Rückgang erlaubte es Tethers USDT, Ethereum kurzzeitig als zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung zu überholen. USDT erreichte 186,06 Milliarden Dollar gegenüber 185,66 Milliarden Dollar für ETH. Das Ereignis markiert einen historischen Moment, der die wachsende Dominanz von Stablecoins in unsicheren Marktphasen verdeutlicht. Die ETH-Dominanz am gesamten Kryptomarkt ist auf unter 10 Prozent gefallen.

Vier OG-Wallets, die seit 2018 insgesamt 37.602 ETH hielten, haben ihre gesamten Bestände verkauft und dabei einen geschätzten Gewinn von 27 Millionen Dollar realisiert, nachdem sie am Höhepunkt unrealisierte Gewinne von 150 Millionen Dollar verpasst hatten. Sharplink, der zweitgrößte Unternehmenshalter von ETH, kaufte dagegen 5.000 ETH im Wert von 7,85 Millionen Dollar laut Fortune. Es war der erste Kauf seit Oktober 2025. Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von 10,63 Milliarden Dollar verfallen in dieser Woche und sorgen für erhöhte Volatilität. Die Ethereum Prognose von Changelly setzt das Maximum für 2026 bei $2.434 an, während CoinDCX den Juni bei $2.000 deckelt.

Die Ethereum Prognose zeigt ein begrenztes Erholungspotenzial. Selbst im besten Fall liefert ETH einen Anstieg von 47 Prozent auf $2.434 von einer Marktkapitalisierung von über 185 Milliarden Dollar. Standard Chartered hält an einem langfristigen Ziel von $40.000 bis 2030 fest, aber das ist ein Vier-Jahres-Horizont vom aktuellen Kursniveau. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 13 und signalisiert extreme Angst im gesamten Kryptomarkt. Die Ethereum Prognose bleibt technisch bärisch, solange der Kurs unter dem 200-Tage-Durchschnitt notiert. In einem solchen Umfeld richten sich die Blicke vieler Anleger auf Einstiegspunkte, bei denen das Verhältnis zwischen Risiko und möglicher Rendite anders aussieht.

Pepeto: Das Netzwerk mit Risiko-Scorer und kostenfreier Bridge

Die Ethereum Prognose zeigt begrenztes Potenzial, während gleichzeitig die Ethereum Foundation 20 Prozent des Personals entlässt und ihr Budget um 40 Prozent kürzt. In diesem Umfeld verdient ein Presale Aufmerksamkeit, der funktionierende Produkte liefert, während der Large Cap Personal abbaut. Pepeto hat nicht nur einen Token gestartet, sondern das Netzwerk wurde so entwickelt, dass jede Vertragsprüfung und jeder Cross-Chain-Transfer durch Systeme läuft, die das Kapital des Händlers schützen, bevor Geld bewegt wird.

Das ist besonders wichtig während eines Crashs, wenn ein Händler eine Position schützen muss und überall ungeprüfte Verträge im Umlauf sind. Pepeto ist ein Netzwerk, das vom Gründer des ursprünglichen Pepe-Coins und einem ehemaligen Binance-Experten aufgebaut wurde. Der Risiko-Scorer, den sie entwickelt haben, prüft jeden Vertrag auf Warnsignale, bevor ein Handel abgeschlossen wird. Das Netzwerk läuft bereits jetzt, nicht als Plan oder Testversion, sondern als aktives System, in dem die Bridge Token zwischen Blockchains ohne jegliche Kosten überträgt. Jeder gesparte Dollar bei einer Übertragung bleibt in der Position des Händlers erhalten.

Jeder Vertrag auf dem Netzwerk wurde von SolidProof einer gründlichen Sicherheitsanalyse unterzogen, und die komplette Codebasis wurde vor dem Start des Presales zertifiziert, was bei den Teilnehmern Vertrauen geschaffen hat. Die Bridge spart das, was andere Netzwerke für Cross-Chain-Bewegungen berechnen, und die Einsparungen erhöhen direkt den Wert jeder Position.

Pepeto ist nicht nur ein Netzwerk mit aktiven Werkzeugen. Der aktuelle Presale bei 0,0000001871 Dollar gibt jedem Wallet eine Position, die an Wert gewinnt, wenn mehr Volumen durch das System fließt. Analysten sehen erhebliches Potenzial vom aktuellen Einstieg, und diese Rechnung beginnt mit einem Angebot von 420 Billionen Token, das dem ursprünglichen Pepe-Coin entspricht, den derselbe Gründer ohne ein einziges Produkt auf 11 Milliarden Dollar brachte.

Fazit: Die Ethereum Prognose deckelt die Rendite, Pepeto hebt die Grenze auf

Die Ethereum Prognose gibt ETH bestenfalls einen Weg zurück auf $2.434, während Tether die Nummer zwei im Ranking übernimmt und der Fear-and-Greed-Index bei 13 steht. Eine Erholung von 47 Prozent bei einer Marktkapitalisierung von 185 Milliarden Dollar kann keine Rendite liefern, die aus einem kleinen Einstieg etwas Bedeutendes macht. Die Wallets, die jetzt Pepeto kaufen, positionieren sich für die volle Bewegung, wenn das Listing eintrifft, so wie frühe ETH-Halter, die 2015 bei $0,31 einstiegen und aus wenigen Tausend Dollar generationelles Vermögen schufen. Über 10 Millionen Dollar an Kapital sind bereits im Pepeto-Presale eingeflossen, und der Einstieg bleibt bis zum Listing offen.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist die Ethereum Prognose für 2026?

Changelly setzt das Maximum der Ethereum Prognose bei $2.434 für 2026, während CoinDCX den Juni bei $2.000 deckelt. ETH handelt aktuell bei rund $1.530, und selbst das optimistischste Szenario liefert nur eine begrenzte Erholung von der aktuellen Marktkapitalisierung von 185 Milliarden Dollar.

Warum gewinnt Pepeto als Presale an Aufmerksamkeit?

Pepeto betreibt ein aktives Netzwerk mit einem Risiko-Scorer für Vertragsprüfungen und einer kostenfreien Cross-Chain-Bridge. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft, bevor der erste Dollar in den Presale floss. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Einstieg, der vor dem bevorstehenden Binance-Listing noch verfügbar ist, und über 10 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital belegen das wachsende Vertrauen.