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Der XRP-Kurs fiel am 26. Juni 2026 auf 1,04 Dollar und verlor damit 4,2 Prozent an einem einzigen Tag. Damit nähert sich der Token gefährlich der psychologisch wichtigen 1-Dollar-Marke, die als letzte Verteidigungslinie der Käufer gilt. Die XRP Prognose wird von widersprüchlichen Kräften bestimmt. Einerseits flossen seit November 2025 über 1,43 Milliarden Dollar in Spot-ETFs, andererseits stagniert der CLARITY Act im US-Senat und bremst die regulatorische Klarheit. Whale-Wallets mit mindestens 10.000 XRP erreichten einen Rekord von 332.230 Adressen, was Accumulation unter der Oberfläche zeigt. Dieser Artikel analysiert die technischen und fundamentalen Daten und stellt ein Presale-Projekt vor, dessen Renditeprofil die Kurs-Prognose in den Schatten stellen könnte.

XRP Prognose unter der Lupe: ETF-Zuflüsse treffen auf technische Schwäche

XRP notiert bei 1,04 Dollar, rund 74 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,84 Dollar aus dem Januar 2018 laut CoinGecko. Im Wochenverlauf verlor der Token etwa 8 Prozent und ist damit der schwächste Performer unter den großen Coins. Bitcoin fiel unter 59.000 Dollar und riss den gesamten Markt mit. Die XRP Prognose wird belastet durch einen Kurs unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Der wöchentliche RSI erreichte ein Niveau, das in der Geschichte des Tokens nur einmal zuvor beobachtet wurde, nämlich im Jahr 2022 vor einer anschließenden Erholung.

Auf der fundamentalen Seite zeigt die XRP Prognose positivere Signale. Laut Yahoo Finance flossen kumulativ 1,43 Milliarden Dollar in Spot-XRP-ETFs, wobei der Mai mit 131,94 Millionen Dollar einen Monatsrekord setzte. Whale-Wallets mit mindestens 10.000 XRP stiegen auf einen Rekord von 332.230 Adressen. Über 25 Millionen XRP wurden in den vergangenen Tagen von Börsen abgezogen, was auf Accumulation hindeutet. Changelly setzt die Prognose für 2026 zwischen 1,08 und 1,25 Dollar, während ein bullisches Szenario bei Verabschiedung des CLARITY Act 1,37 Dollar anvisiert.

Die XRP Prognose bleibt kurzfristig fragil, da die 1-Dollar-Marke als entscheidende Unterstützung fungiert. Fällt XRP darunter auf Tagesschlussbasis, eröffnen sich Abwärtsziele bei 0,95 und 0,90 Dollar. Selbst im bullischsten Szenario von 1,37 Dollar ergibt sich vom aktuellen Niveau aus eine Rendite von etwa 32 Prozent über Monate. Für Anleger, die nach einem schnelleren und größeren Multiplikator suchen, bietet ein Presale-Einstieg vor einem Börsenlisting ein völlig anderes Renditeprofil.

Pepeto: Das Netzwerk, das Presale-Einstiege in Listing-Potenzial verwandeln könnte

ETF-Kapital fließt in XRP, doch die Marktkapitalisierung von 64 Milliarden Dollar bedeutet, dass die Obergrenze der Kurs-Prognose in Prozent gemessen wird, nicht in Vielfachen. Pepeto hat sich als der Presale herausgestellt, der im aktuellen Zyklus das größte Kapitalvolumen anzieht.

Laut mehreren Quellen wird der Token nach dem Ende des Presales auf Binance gelistet. Pepeto wird auf bekannten dezentralen Börsen und mehreren großen zentralisierten Plattformen handelbar sein. Der Token kostet derzeit 0,0000001871 Dollar im Presale, und Käufer sichern sich damit einen Kurs, den das Listing dauerhaft entfernt. Unter dem Token liegt ein vollständig aufgebautes Handelsnetzwerk, das vom Gründer des originalen Pepe-Projekts entwickelt wurde.

SolidProof bestätigte die Sicherheit jedes einzelnen Smart Contracts durch ein vollständiges Audit, sodass die investierten Mittel auf geprüfter Infrastruktur ruhen. Die Bridge wickelt Cross-Chain-Transfers ohne Kosten ab, sodass Gebühren, die kleine Positionen auf anderen Netzwerken auffressen, hier nicht anfallen. PepetoSwap führt jeden Trade ohne Gebühren durch, was bedeutet, dass der Spread, der auf anderen Börsen Marge kostet, in diesem Netzwerk nicht existiert.

Mehr als 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital flossen ein, obwohl der breitere Markt die härteste Korrektur des Jahres durchlief. Analysten sehen Potenzial für erhebliche Kursgewinne nach dem Listing und verweisen auf die Angebotsstruktur, die eine niedrige Startbewertung mit hoher Token-Anzahl kombiniert. Angesichts der durch eine massive Bewertung begrenzten Renditeerwartung bietet Pepeto nach Einschätzung von Marktbeobachtern das wahre Wachstumspotenzial für alle, die jetzt handeln, anstatt auf morgen zu warten.

Fazit: Die XRP Prognose zeigt eine Richtung, doch der Presale könnte sie umschreiben

XRP baut institutionelle Dynamik mit ETF-Zuflüssen und Wal-Accumulation auf, und die langfristige XRP Prognose bleibt konstruktiv. Kapital fließt in Pepeto, weil das Listing-Ergebnis das übersteigen könnte, was ein 64-Milliarden-Dollar-Token generieren kann. Auf der Pepeto-Website sind über 10 Millionen Dollar dokumentiert, die investiert wurden, selbst als der Markt auf Jahrestiefs fiel. Der Presale-Einstieg jetzt ist die Entscheidung, die Wallets, die Rendite erzielen, von jenen trennt, die nach dem Listing darüber lesen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie lautet die aktuelle XRP Prognose für 2026?

Changelly setzt die Spanne zwischen 1,08 und 1,25 Dollar, während ein bullisches Szenario bei Verabschiedung des CLARITY Act 1,37 Dollar erreichen könnte. Die 1-Dollar-Marke fungiert als kritische Unterstützung, und ein Bruch darunter könnte den Kurs in Richtung 0,95 Dollar drücken.

Was spricht für einen Einstieg in den Pepeto-Presale?

Pepeto bietet eine fertig entwickelte Nullgebühren-Börse und Cross-Chain-Bridge, die vom Gründer des originalen Pepe-Projekts aufgebaut wurde. SolidProof hat den gesamten Code auditiert. Über 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital bestätigen das Vertrauen großer Wallets vor dem nahenden Listing. Alle Details zum Presale finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.