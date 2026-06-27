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Der XRP Kurs ist am 26. Juni 2026 auf rund 1,03 Dollar gefallen und damit der schwächste Performer unter den großen Kryptowährungen dieser Woche. Ein Tagesverlust von über vier Prozent und ein Wochenminus von fast acht Prozent bringen den Token in gefährliche Nähe zur psychologisch wichtigen 1-Dollar-Marke. Die Gesamtmarktkapitalisierung von XRP liegt bei rund 64 Milliarden Dollar, während das 24-Stunden-Handelsvolumen auf 2,47 Milliarden Dollar gestiegen ist. Der CLARITY Act, das wichtigste Regulierungsvorhaben für Krypto in den USA, steckt im Senat fest. Rund 100 katholische Bischöfe haben sich in einem Brief gegen das Gesetz ausgesprochen und damit die politische Unsicherheit vergrößert. Ripple hat seinen Impact Report 2025 veröffentlicht und die reale Nutzung von XRP für Zahlungen unterstrichen. In dieser XRP Prognose analysieren wir die technischen Niveaus, die über die nächste Richtung entscheiden. Gleichzeitig zeigen wir, wohin Kapital fließt, wenn die Angst am größten ist. Die Daten sprechen eine deutliche Sprache für Anleger, die nach Antworten suchen.

XRP Prognose: CLARITY Act stockt, während der Kurs die 1-Dollar-Linie testet

XRP handelt am 26. Juni bei 1,03 Dollar nach einem Intraday-Tief von 1,01 Dollar, wie Coinbase meldet. Der Token ist seit Montag um fast acht Prozent gefallen und hat damit stärker verloren als Bitcoin, Ethereum und Solana. Die 1-Dollar-Marke ist nicht nur eine runde Zahl, sondern das technische Unterstützungsniveau, das XRP während der gesamten Korrektur verteidigt hat. Ein Tagesschluss darunter würde den Weg in Richtung 0,95 Dollar und danach 0,90 Dollar öffnen. XRP als High-Beta-Coin fällt in Ausverkäufen stärker als Bitcoin.

Der CLARITY Act hat den Bankenausschuss des Senats im Mai passiert und steht auf dem Legislativkalender. Eine Anhörung am 17. Juli ist der nächste Kontrollpunkt, doch rund 100 katholische Bischöfe haben sich in einem Brief gegen das Gesetz ausgesprochen und damit die Verabschiedung weiter verzögert. Laut Blockchain Reporter sitzt der Token nur vier Cent über dem entscheidenden Niveau. CoinDCX prognostiziert eine Spanne von 1,13 bis 1,16 Dollar für Juni, aber der aktuelle Kurs liegt bereits deutlich darunter. Die Spot-XRP-ETFs haben seit November 2025 kumuliert 1,43 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet, und Mai setzte mit 131,94 Millionen Dollar einen Monatsrekord.

Langfristige Prognosen sehen XRP bei 1,90 Dollar bis 2030, und die Monte-Carlo-Simulation von Yahoo Finance ergibt eine Basisspanne von 1,26 bis 1,46 Dollar für Juni. Der RSI liegt bei überverkauften 27,55, was darauf hindeutet, dass sich der Verkaufsdruck erschöpfen könnte. Selbst eine Erholung auf 1,20 Dollar entspricht einem Gewinn von rund 16 Prozent, ein solides Ergebnis, aber weit entfernt von dem, was eine einzelne Position verändern kann. Die XRP Prognose beschreibt ein langsames Wachstum aus einer Marktkapitalisierung von 64 Milliarden Dollar. Wer nach der Art von Einstieg sucht, die in früheren Zyklen Portfolios verändert hat, muss an einer anderen Stelle suchen.

Pepeto: Der Handels-Hub, der Käufern Schutz vor Geschwindigkeit bietet

Der RLUSD-Start bestätigt, dass Ripple echte Zahlungsinfrastruktur aufbaut, aber die XRP Prognose, die diese Infrastruktur stützt, deutet weiterhin auf einstellige Vielfache aus einer Marktkapitalisierung von 64 Milliarden Dollar hin. Pepeto steht am entgegengesetzten Ende dieser Rechnung als funktionierender Handels-Hub für den Meme-Coin-Käufer, der Schutz vor Geschwindigkeit braucht. Der Risiko-Scorer bewertet jeden Token-Vertrag, bevor ein Coin das Wallet verlässt, und PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab.

Die Kombination gibt Käufern eine Sicherheit, die die meisten Presale-Einstiege nicht bieten. Mit RLUSD nun unter japanischer Regulierung fließt Kapital schneller in Richtung Projekte, die ihre Nützlichkeit vor dem Listing beweisen, und Pepeto hat diesen Beweis bereits erbracht. Über 10 Millionen Dollar sind eingeflossen, während der Markt gefallen ist, und Wallets, die während der Angst kaufen, erzielen die größten Gewinne, wenn die Stimmung dreht. Ein Einstieg bei 0,0000001871 Dollar mit 420 Billionen Token Gesamtangebot und einem ehemaligen Binance-Experten, der den Start leitet, zeigt das seltenste Muster, das der Kryptomarkt hervorbringt.

Echte Werkzeuge, Meme-Energie und ein bestätigter Listing-Pfad zum Presale-Preis erscheinen einmal pro Zyklus, und die Wallets, die bereits investiert sind, wissen, was das bevorstehende Binance-Listing bringt. Keine XRP Prognose auf irgendeinem Chart erreicht die Rendite, die nur auf diesem Einstiegsniveau existiert. Der Pepe-Mitgründer, die funktionierenden Börsenwerkzeuge und das bevorstehende Binance-Listing bilden die Kombination, die die größten Gewinne im Kryptomarkt erzeugt.

SolidProof hat die gesamte Codebasis vor der Eröffnung des Presales überprüft und bestätigt, dass die technische Grundlage den höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Wer diese Gelegenheit verpasst, während XRP sich von 1,03 auf 1,20 Dollar vorarbeitet, trifft eine Entscheidung, die dem Portfolio auf Jahre erhalten bleibt. Der Abstand zwischen dem Presale-Preis und dem Listing-Preis schließt sich mit jedem Tag, der verstreicht.

Fazit: XRP Prognose und der Einstieg, der nicht wartet

Die XRP Prognose für 2026 ist konstruktiv, und RLUSD gibt Ripple einen echten Anwendungsfall, den die meisten Projekte nur versprechen. XRP verdient eine Kernposition für die Beteiligung an regulierten Zahlungsnetzwerken. Doch der CLARITY Act und RLUSD geben XRP stetiges Wachstum, nicht die Rendite, die ein Portfolio aus einer einzigen Position heraus verändert. Diese Veränderung geschieht nur, wenn ein Presale-Einstieg mit einem Binance-Listing kollidiert. Auf pepetocoin.com besteht der Einstieg noch, doch das Listing entfernt ihn dauerhaft. Wer mit den Wallets zusammensitzen will, die wissen, was das Listing bringt, muss jetzt handeln.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist die realistische XRP Prognose für den Rest des Jahres 2026?

Analysten sehen kurzfristig eine Spanne von 1,03 bis 1,20 Dollar, wobei die 1-Dollar-Marke als kritische Unterstützung gilt. Langfristige Prognosen reichen bis 1,90 Dollar bis 2030, falls der CLARITY Act verabschiedet wird und RLUSD-Adoption wächst. Die Verabschiedung des Gesetzes bleibt der entscheidende Katalysator für die XRP Prognose.

Warum fließt Kapital in den Pepeto-Presale, während XRP fällt?

Anleger, die nach schnelleren Gewinnen suchen, beobachten die offizielle Pepeto-Website vor dem bevorstehenden Binance-Listing. Ein von SolidProof geprüfter Vertrag, funktionsfähige Börsenwerkzeuge und ein Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar geben Inhabern eine Renditestruktur, die ein Token mit 64 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bei 1,03 Dollar nicht bieten kann.