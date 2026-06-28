XRP Prognose sieht $1-Marke in Gefahr nach Absturz unter kritische Unterstützung

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Die XRP Prognose hat sich in den letzten Tagen deutlich eingetrübt, nachdem der Token unter die kritische Unterstützung bei 1,05 Dollar gefallen ist. XRP notiert aktuell bei rund 1,03 Dollar und befindet sich damit auf dem tiefsten Stand seit November 2024. Der MACD befindet sich im negativen Bereich und steuert auf einen bärischen Crossover zu. Bitcoin ist gleichzeitig unter 59.000 Dollar gefallen und zieht den gesamten Altcoin-Markt mit nach unten. Die psychologisch wichtige 1-Dollar-Marke ist nun ernsthaft in Gefahr. Im Volumen-Profil zeigt sich eine Lücke unterhalb des Handelsbereichs zwischen 1,20 und 1,90 Dollar. Diese dünne Nachfrage könnte den Kurs schneller fallen lassen als erwartet. Analysten nennen 0,88 Dollar und 0,75 Dollar als nächste Abwärtsziele. Dieser Artikel untersucht die aktuelle Kursentwicklung von XRP und ein Presale-Projekt, das trotz der Marktangst kontinuierlich Kapital anzieht.

XRP Prognose verschlechtert sich nach Verlust der 1,05-Dollar-Unterstützung

XRP ist auf rund 1,03 Dollar gefallen und hat die wichtige Unterstützung bei 1,05 Dollar durchbrochen. Dieser Bereich hatte in früheren Korrekturen als starkes Polster gedient. Der Verlust dieser Zone hat das Vertrauen der Trader stark erschüttert. Die XRP Prognose von Changelly sieht den Durchschnittskurs für Juni 2026 bei 1,08 Dollar mit einem Maximum von 1,09 Dollar. Für das Gesamtjahr prognostiziert Changelly eine Spanne zwischen 1,29 und 1,55 Dollar.

Laut LiteFinance liegt der aktuelle XRP-Kurs bei 1,035 Dollar am 26. Juni 2026. Die optimistischen Vorhersagen sehen einen Anstieg auf 1,42 bis 1,64 Dollar, während pessimistische Szenarien einen Rückgang auf 0,72 Dollar für möglich halten. Die Kursentwicklung wird durch den breiteren Marktabverkauf belastet, bei dem Bitcoin unter 59.000 Dollar gefallen ist. Das Volumen-Profil zeigt eine Konzentration zwischen 1,20 und 1,90 Dollar, was bedeutet, dass unterhalb dieses Bereichs wenig Nachfrage den Kurs stützt.

Die XRP Prognose verdeutlicht ein grundlegendes Problem großer Kryptowährungen in Bärenmärkten. Selbst im besten Fall sehen Analysten für den Token eine Verdoppelung auf etwa 2,75 Dollar bis Ende 2026. Bei einer Marktkapitalisierung von über 68 Milliarden Dollar ist das prozentuale Aufwärtspotenzial begrenzt. Anleger, die höhere Renditen suchen, richten ihren Blick deshalb auf Projekte, die sich noch in der Frühphase befinden und bei denen ein einzelnes Ereignis den Kurs vervielfachen kann.

Pepeto sammelt über 10 Millionen Dollar, während die XRP Prognose bearish bleibt

Großkapitalisierte Token wie XRP gewinnen regulatorische Meilensteine, doch ihr Kurs fällt weiter. Diese Diskrepanz zwischen institutionellem Fortschritt und tatsächlichen Renditen zeigt, warum ein Presale-Einstieg die Rechnung verändern kann. In einem Markt, der von Angst beherrscht wird, hat ein Projekt bewiesen, dass echte Überzeugung stärker ist als fallende Charts.

Pepeto ist ein Meme-Coin, der über den reinen Hype hinausgeht und eine vollständige Handelsplattform für Token betreibt, die die meisten Börsen ignorieren. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, sodass der Gewinn einer erfolgreichen Position im Wallet bleibt, statt bei jedem Handel an die Plattform abzufließen. Die Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass das Kapital vollständig ankommt, statt bei jedem Transfer zu schrumpfen. Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins hat die gleiche 420-Billionen-Token-Struktur entworfen, die ohne ein einziges Produkt 11 Milliarden Dollar erreichte, und dann die Handelsplattform-Werkzeuge hinzugefügt, die Pepe nie hatte.

Diese Verbindung aus Meme-Identität und funktionierenden Handelsplattform-Werkzeugen ist es, die einen kurzfristigen Pump von einem Projekt trennt, das über einen gesamten Marktzyklus hinweg Wert halten kann. Der Presale hat über 10 Millionen Dollar überschritten, obwohl BTC unter 60.000 Dollar gefallen ist, was bedeutet, dass Kapital weiter in Pepeto geflossen ist, während großkapitalisierte Token geblutet haben. Analysten sehen ein erhebliches Vervielfachungspotenzial, weil das gleiche Angebot und die bestätigte Handelsplattform genau dem Muster folgen, das in jedem vorherigen Zyklus Vermögen aufgebaut hat.

Vor dem Start des Presales hat SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, wodurch Anleger die Gewissheit erhalten, dass die Smart Contracts keine versteckten Schwachstellen enthalten. Der Presale-Preis liegt bei 0,0000001871 Dollar und verschwindet dauerhaft, sobald die Börsennotierung erfolgt. Während die Ripple-Vorhersage Anleger in einem Wartezyklus hält, baut Pepeto eine Basis aus Kapital und Technologie auf, die mit der Notierung ihren vollen Wert entfalten soll.

Fazit zur XRP Prognose und dem Presale-Einstieg vor der Notierung

Die XRP Prognose bleibt bärisch mit Abwärtszielen bei 0,88 und 0,75 Dollar, während die 1-Dollar-Marke unter Druck steht. Der Pepeto-Presale wurde während eines fallenden Marktes gestartet und hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, bevor die meisten Privatanleger davon erfahren haben. Frühe DOGE- und SHIB-Käufer erlebten, wie schnell kleine Einstiege an Wert gewinnen, wenn der Zeitpunkt stimmt. Wer jetzt den Presale nutzt, sichert sich den Einstieg vor der Notierung und bevor der Preis dauerhaft entfällt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle XRP Prognose für 2026?

Die XRP Prognose sieht für 2026 eine Spanne zwischen 1,29 und 1,55 Dollar vor, doch der aktuelle Kurs von 1,03 Dollar liegt deutlich unterhalb der Unterstützung bei 1,05 Dollar. Bei anhaltendem Verkaufsdruck könnten 0,88 und 0,75 Dollar als nächste Ziele getestet werden.

Warum gewinnt Pepeto an Aufmerksamkeit, während die Ripple-Aussichten negativ ausfallen?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar gesammelt, während XRP unter die kritische Unterstützung gefallen ist. Die offizielle Pepeto-Website zeigt eine funktionierende Handelsplattform, die vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins entwickelt wurde und bei der eine Börsennotierung bevorsteht.