Die Datadog-Aktie hat zum Wochenschluss mit einem Kursplus von rund 9% auf sich aufmerksam gemacht. Auslöser der starken Aufwärtsbewegung war eine deutliche Verbesserung des kurzfristigen Chartbilds, wodurch die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Rallye gestiegen ist. Nach einer längeren Phase hoher Schwankungen rückt nun die Frage in den Fokus, ob die Käufer wieder die Kontrolle übernehmen und den nächsten Aufwärtsschub einleiten können. Entscheidend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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