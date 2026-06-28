Auch in Deutschland klettert das Thermometer vielerorts über die 30-Grad-Marke. Viel trinken ist dann besonders wichtig. Aber was, wenn man unterwegs ist und die Flasche leer ist? Die App Watrify zeigt dir, wo du sie in der Nähe gratis mit Wasser füllen kannst. Am Wochenende vom 19. bis 21. Juli warnt der Deutsche Wetterdienst bundesweit vor Hitze. In einigen Regionen zeigt das Thermometer bis zu 38 Grad Celsius. Bei solchen Temperaturen heißt es: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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