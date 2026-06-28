Dieser Titel war lange der Nachzügler unter den Bankwerten. Doch die Wende ist vollzogen. Operative Stärke, charttechnische Kaufsignale und eine nach wie vor günstige Bewertung sprechen eine klare Sprache. Der Markt hat den Turnaround jedoch noch nicht vollständig eingepreist. Hier winkt jetzt noch reichlich Aufholpotenzial.Lange hatte der Markt dem Management die ambitionierten Ziele nicht abgenommen. Für viele Investoren blieb das Finanzinstitut trotzdem eine Show-me-Story. Doch das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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