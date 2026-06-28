Die Blackberry-Aktie ist momentan nicht zu stoppen. Der Kurs des kanadischen Technologieunternehmens hat in den letzten drei Monaten um satte +250% zugelegt und notiert aktuell auf einem neuen 3-Jahreshoch. Was treibt Blackberry gegenwärtig so stark nach oben und ist diese Rallye wirklich gerechtfertigt? Bärenstarke Quartalszahlen Auslöser des Kurssprungs von +10% am vergangenen Freitag war die Vorlage der Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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