© Foto: LPKF Laser & Electronics SELPKF Laser ist erst vor Kurzem in den SDAX aufgestiegen, markierte ein Jahreshoch - und verlor in dieser Woche ein Viertel seines Wertes. Erst der SDAX-Aufstieg, dann das Jahreshoch, dann der freie Fall: LPKF Laser & Electronics hat seinen Anlegern innerhalb weniger Handelstage eine Achterbahnfahrt zugemutet. Am 21. Juni schaffte der Laserspezialist den Sprung in den SDAX. Einen Tag später markierte die Aktie bei 30,20 Euro ihr 52-Wochen-Hoch. Was folgte, war ein klassisches Sell-the-News: Investoren nutzten den Moment konsequent zur Gewinnmitnahme. Am Freitag schloss das Papier bei 21,60 Euro. Das entspricht einem Wochenverlust von fast 30 Prozent. Die kurzfristige Aufwärtsdynamik ist …
Enthaltene Werte: DE0006450000Den vollständigen Artikel lesen
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