MÜNCHEN (dpa-AFX) - Geplatzte Fahrbahndecken, Sperrungen, Tempolimits - Hitzeschäden bremsen auf den Autobahnen in Deutschland teilweise den Verkehr aus. Nach einer Liste des ADAC sind zurzeit mehrere Autobahnen betroffen. In vielen Bundesländern kommt es zu Sperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Niedersachsen und Brandenburg



Demnach ist die Autobahn 2 Richtung Hannover bei Burg in Niedersachsen voraussichtlich noch bis Sonntagnachmittag wegen Hitzeschäden gesperrt. Das Gleiche gilt für den Abschnitt zwischen Ziesar und Wollin in Fahrtrichtung Potsdam in Brandenburg. Mehrere Medien hatten zuvor über die Liste berichtet.

Bayern



Auf der A93 in Bayern gibt es zwischen Weiden-Süd und Luhe Wildenau in Richtung Regensburg ebenfalls Fahrbahnschäden, weshalb der linke Fahrstreifen voraussichtlich bis kommende Woche gesperrt ist, wie der ADAC mit Verweis auf Informationen der Autobahn GmbH des Bundes berichtet. Reparaturen sind auch auf der A9 bei Ingolstadt in beide Richtungen nötig.

Berlin und Hamburg



Auf der A10 bleibt dem ADAC zufolge zwischen Berlin-Marzahn und Hellersdorf in Richtung Frankfurt (Oder) der linke Fahrstreifen wegen Hitzeschäden gesperrt. Auch auf der A7 im Süden Hamburgs ist ein Fahrstreifen in Richtung Norden über das Wochenende dicht.

Rheinland-Pfalz und Hessen



Langsamer müssen Autofahrerinnen und Autofahrer zudem auf der A48 in Rheinland-Pfalz an der Rheinbrücke bei Bendorf und auf der A3 bei Wiesbaden in Hessen fahren. Bereits am dritten Juni-Wochenende hatten laut dem ADAC Hitzeschäden auf der A1 und der A13 für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Die Ursache



Dass sich die Fahrbahn auf manchen Autobahnen bei Hitze aufwölbt, liegt nach Angaben der Autobahn GmbH daran, dass sich der Beton ausdehnt. Fachleute sprechen von sogenannten Blow-ups. Betroffen sind demnach vor allem ältere Fahrbahnen, die stark beansprucht wurden oder bereits mehrfach repariert werden mussten./igl/DP/zb