DAX: Vorteil bei den Bären! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 27 - 2026)

Unsere aktuelle DAX Prognose für die neue Handelswoche deutet auf eine seitwärts bis abwärts gerichtete Tendenz hin. Nachdem der DAX aktuell mit 24.666 Punkten unter Druck aus der Vorwoche gegangen ist, liegt der Vorteil kurzfristig bei den Bären. Ausschlaggebend für den Trend sind eine drohende heimische Insolvenzwelle sowie geopolitische Unsicherheiten am Ölmarkt.

?? Key Takeaways: DAX

Markttendenz: Das aktuelle Setup zeigt eine 55 - Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse (Bear-Szenario) und eine 45 - Wahrscheinlichkeit für eine Erholung (Bull-Szenario).

Kritische Chartmarke: Die Marke von 24.666 Punkten entscheidet über den kurzfristigen Trend. Fällt der Index nachhaltig darunter, drohen Abgaben bis zur SMA200 im Tageschart bei 24.243 Punkten .

Chartbild eingetrübt: Im 4h-Chart notiert der DAX unter der wichtigen SMA200-Linie, was charttechnisch ein klares Verkaufssignal der Bären darstellt.

Konjunktureller Gegenwind: Trotz eines leicht verbesserten ifo-Geschäftsklimaindex (85,6 Punkte) belastet die höchste Zahl an Unternehmensinsolvenzen seit 2013 die Stimmung der deutschen Wirtschaft massiv.

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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 28.06.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

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geschrieben von Jens Chrzanowski

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