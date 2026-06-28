Auch sinnvolle Einführung von KI in Teams scheitert teilweise an Demotivation, beobachtet Prompt Engineer Susanne Renate Schneider. Die Arbeitspsychologin erklärt bei t3n Arbeit in Progress, was beim Umgang mit Skeptikern wichtig ist. KI-Tools wurden eingeführt, es gab Schulungen, dennoch nutzen Teams die neuen Systeme nicht. Das kennt Prompt Engineer Susanne Renate Schneider bei Vorträgen in Unternehmen. Stattdessen setzen Mitarbeitende sogar auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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