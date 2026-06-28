Die Temperaturen steigen auf den Siedepunkt und während sich so ziemlich jeder Vernunftbegabte auf die Suche nach dem nächsten Strand macht, scheinen auch die Börse ein bisschen verrückt zu spielen.
Die Nervosität ist greifbar, denn der bisherige Aufschwung wurde nur noch von wenigen Sektoren und Werten getragen, während die breite Masse eher nicht richtig vom Fleck kommt oder gar schon länger den Rückwärtsgang eingelegt hat. Dabei sind Stimmungsmacher und -killer gleichgeblieben und der größte Gambler ist immer noch Donald Trump.
Während die Fußball-WM für sportliche Highlights ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Die Nervosität ist greifbar, denn der bisherige Aufschwung wurde nur noch von wenigen Sektoren und Werten getragen, während die breite Masse eher nicht richtig vom Fleck kommt oder gar schon länger den Rückwärtsgang eingelegt hat. Dabei sind Stimmungsmacher und -killer gleichgeblieben und der größte Gambler ist immer noch Donald Trump.
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