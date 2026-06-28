Wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schatten. Während Chip-Werte im ersten Halbjahr 2026 von einem Rekordhoch zum nächsten stürmten (DER AKTIONÄR berichtete), mussten andere Titel Federn lassen. Besonders schmerzhaft traf die Rotation den Software- und IT-Dienstleistungssektor. DER AKTIONÄR hat ein Ranking der 10 schwächsten Performer an den Frankfurter und New Yorker Börsen erstellt.Brutale Gewinnmitnahmen bei den einstigen Überfliegern des heimischen Aktienmarktes treffen auf ein raueres makroökonomisches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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