Junge Menschen äußern verstärkt den Wunsch, im Job etwas mit den Händen zu erschaffen. Dass auch Berufe im Bauwesen und Handwerk zunehmend digital sind, wird allerdings noch von vielen unterschätzt. KI verändert die Arbeitswelt - und damit auch die Berufswünsche junger Menschen. In den USA fühlen sich 82 Prozent der 14- bis 23-Jährigen im Umgang mit Tools wie Claude, Gemini und ChatGPT zwar sicher. Aber anstatt vollständig digitaler Berufe wünschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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