Hannover (ots) -Neun Tage voller Technik, Innovationen und Zukunftschancen gehen am heutigen Sonntag zu Ende: Mehr als 330 Aussteller, mehr als 800 Mitmach-Exponate, über 900 Workshops und eine Veranstaltungsfläche von über 100.000 Quadratmetern machten die zehnte IdeenExpo zu einem einzigartigen Erlebnisort.Dr. Volker Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der IdeenExpo, zieht ein begeistertes Fazit: "Die ungeheure Begeisterung, die auf der IdeenExpo entsteht, wird nicht nach neun Tagen enden. Dafür ist sie für die Zukunft unseres Landes viel zu wertvoll. Wir haben hier gesehen, welch' enorme Lust auf Zukunft und Gestalten von Hunderttausenden Jugendlichen ausgeht und wie sehr diese Veranstaltung Kopf und Herz von mehr als 400.000 Besucherinnen und Besuchern erreicht - weit über Niedersachsen hinaus. Die IdeenExpo ist längst ein bundesweit sichtbares Zukunftsfestival, über das in ganz Deutschland berichtet und gesprochen wird. Wir zeigen, was geht und was in Deutschland möglich ist. Die IdeenExpo ist daher ein elementarer Baustein für den notwendigen Stimmungswandel in unserem Land. Deshalb werden wir den IdeenExpo-Spirit künftig noch stärker nach draußen tragen: in die Schulen, in Unternehmen und zu den jungen Menschen vor Ort. Wir werden die IdeenExpo zu einer bundesweiten Kommunikationsplattform ausbauen, auf der wir Unternehmen, Schulen, Hochschulen und Millionen Jugendliche zusammenbringen. Und: Mit unserer Roadshow werden wir künftig quer durch Deutschland zu unseren Unterstützern touren. Denn Neugier wartet nicht auf den nächsten Veranstaltungstermin. Zukunft entsteht überall dort, wo junge Menschen etwas ausprobieren können".Das Erfolgsrezept der IdeenExpo bleibt unverwechselbar: ausprobieren statt zuschauen. Junge Menschen konnten experimentieren, programmieren, bauen, forschen und direkt mit Auszubildenen ins Gespräch kommen. So wurde Berufsorientierung konkret, nahbar und erlebbar.Die nächste IdeenExpo findet vom 01. bis 09. Juli 2028 auf dem Messegelände Hannover statt.Pressekontakt:Sebastian HerteltPressesprecher IdeenExpo+49 172 71 34 54 7Original-Content von: IdeenExpo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174815/6303761