Der smart #2 soll mehr sein als Nostalgie auf Rädern: ein ultrakompaktes Elektroauto mit 300 Kilometern Reichweite, Schnellladefähigkeit und kleinem Wendekreis. Im Interview erklärt Entwickler Timo Weil, wie sein Team und er die Ikone technisch neu aufgestellt und dabei von den Freiheitsgraden des Elektroantriebs profitiert haben. Der smart #2 soll die Idee des ultrakompakten Zweisitzers ins Elektrozeitalter übertragen. Smart stellt dafür eine eigene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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