© Foto: OpenAIChina setzt ein Ausrufezeichen im Tech-Wettlauf: LineShine schlägt El Capitan und zeigt, wie weit Peking trotz US-Sanktionen gekommen ist.Der schnellste Supercomputer der Welt wird nicht in Amerika hergestellt. Laut einer viel beachteten Rangliste stammt er nun aus China. Chinas LineShine-System belegte den ersten Platz im aktuellen Top500-Supercomputer-Ranking, das diese Woche veröffentlicht wurde. Der chinesische Supercomputer war 22 Prozent schneller als der Zweitplatzierte, El Capitan im Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien. Supercomputer von der Größe eines Tennisplatzes werden für Spitzenforschung und die Lösung komplexer Probleme wie Hurrikanvorhersage und …
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