Britische Aktien gelten vielen Anlegern als politisch belastet. Doch Profis sehen dort globale Qualitätsunternehmen mit Rabatt, starkem Cashflow und konkreten Hebeln zur Wertsteigerung. Der britische Aktienmarkt wird von vielen internationalen Anlegern weiter unterschätzt. Vishal Bhatia, Senior Fondsmanager bei J O Hambro, hält das für einen Fehler. Viele Investoren sähen London zu stark durch die Brille der britischen Politik. Dabei seien zahlreiche dort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de