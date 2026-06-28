Deutschland schwitzt, die Klimaanlagen laufen auf Hochtouren. Und genau jetzt, mitten in dieser Hitzewelle, kommt eine neue Welle ins Rollen - eine, die Ihr Depot ins Schwitzen bringen könnte. Im positiven Sinne. Denn während die meisten am Wochenende nur den Ventilator anwerfen, bahnen sich an den Märkten gerade 2 richtig heiße Chancen an.2 Aktien, brutal abgestraft - die eine über 30 Prozent runter, die andere mehr als 60 Prozent unter ihrem Hoch. Was zunächst schmerzlich wirkt, lohnt einen genaueren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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