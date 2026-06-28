Procter & Gamble: Aktie nun in saisonal starker Phase!

Anzeige / Werbung +58,76% p.a. mit Discount Call Optionsschein auf Procter & Gamble! ?? Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest Procter & Gamble befindet sich jetzt in einer saisonal extrem starken Phase - über alle Zeitebenen von 5 bis 64 Jahren bestätigt! Dazu Analystenpotenzial von fast 10% und eine charttechnische Unterstützungszone, die bereits mehrfach gehalten hat. Mit einem Discount Call lässt sich eine Seitwärtsrendite von 58,7% p.a. erzielen! ?? Was ihr in diesem Video erfahrt: Warum alle Saisonalitäten von 5 bis 64 Jahren Ende Juni bis Mitte August bullisch für P&G sind, was das Analystenkursziel von 163,52$ (+10%) signalisiert, warum die Unterstützungszone bei 135-143$ charttechnisch so wichtig ist und wie der Discount Call das Chance-Risiko-Verhältnis verbessert. ?? Trade:

Discount Call auf Procter & Gamble

WKN: VH6JD7

Basispreis: 120$ | Cap: 140$ | Laufzeit: 18.09.2026

Max. Auszahlung: 2$ | Seitwärtsrendite: 13,3% / 58,7% p.a.

Interessenkonflikt:

Ich halte selbst Positionen in den besprochenen Basiswerten oder Finanzinstrumenten. Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen.

Enthaltene Werte: US7427181091,CA74276N1015,DE000VH6JXXX

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