Hot Stocks: KW 26 / 2026 - Warum Gesundheitsaktien die Börse stürmen

Die Medizinbranche mutiert vom defensiven Langweiler zum Renditebringer 2026.

Nachdem Technologieaktien (allen voran das Thema Künstliche Intelligenz) die Märkte über Monate hinweg in schwindelerregende Höhen getrieben haben, setzen viele institutionelle Investoren auf Gewinnmitnahmen. Dieses Kapital sucht nun Sicherheit.

Pharma- und Gesundheitswerte bieten stabile Cashflows, krisensichere Geschäftsmodelle und oft verlässliche Dividenden. Die Innovationskraft im Sektor ist auf einem historischen Höchststand. Es sind echte Volkskrankheiten, für die nun hochprofitable Lösungen skalieren. Der Markt für Abnehm- und Diabetesmedikamente wächst rasant. Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem. Das treibt die Fantasie und die Margen extrem an. Neue Ansätze wie bispezifische Antikörper und mRNA-basierte Krebstherapien stehen kurz vor wichtigen Zulassungen und klinischen Daten-Releases im Jahr 2026.

Im Laufe des Jahres 2026 haben sich auch die politischen Nebel rund um US-Zölle und die Preisfestsetzungsreformen gelichtet. Die Märkte hassen Unsicherheit mehr als schlechte Nachrichten. Da die tatsächlichen Auswirkungen nun als "beherrschbar" eingestuft werden, kehren die Käufer zurück.

Eli Lilly (LLY)

Eli Lilly bleibt das absolute Powerhouse, angetrieben vom anhaltenden Boom ihrer Abnehm- und Diabetesmedikamente (Zepbound/Mounjaro). Das Umsatzwachstum von zuletzt über 55 % ist für ein Pharmaunternehmen dieser Größe phänomenal. Ganz frisch im Juni wurde die Dividende für das 3. Quartal 2026 auf 1,73 USD pro Aktie festgesetzt. Das Forward-KGV von knapp 25 spiegelt die enormen Wachstumserwartungen des Marktes wider. Der Kurs hat eine monumentale Rallye hinter sich. Der Tageschart gleicht einem steilen Aufwärtstrendkanal. Aktuell sehen wir nach einem Pullback zur 20-Tagelinie einen stark bullischen Impuls, welcher die Kurse auf neue Rekorde führte.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson wurde im Juni frisch in die renommierte Wall Street Journal's Best Companies for the Future-Liste als Top-Healthcare-Unternehmen gewählt. Nach der Abspaltung des Consumer-Health-Geschäfts liegt der volle Fokus auf Innovative Medicine und MedTech. Die Pipeline, insbesondere im Bereich Multiples Myelom (u.a. Talvey, Darzalex), ist stark. Fundamental gilt die Aktie mit einem KGV von rund 26 als fair bis leicht unterbewertet, wenn man die historische Cashflow-Stärke und die Dividendenaristokratie einpreist. Nach einer starken Performance im Jahresverlauf gab es zuletzt im vergangenen Monat leichte Gewinnmitnahmen. In den letzten Tagen ging es wieder steil nach oben. Am vergangenen Freitag wurde ein neues Allzeithoch erklommen.

DaVita HealthCare Partners (DVA)

DaVita, ein Spezialist für Dialysedienstleistungen, ist einer der Top-Performer des Jahres 2026 und hat nach starken Q1-Zahlen und einer angehobenen Prognose für das Gesamtjahr Allzeithochs markiert. Die Story stimmt. DVA expandiert stark in den Bereich der häuslichen und ambulanten Pflege und führt neue KI-gestützte Tools wie ScheduleHub zur Personal- und Patientenoptimierung ein. Das erwartete Gewinnwachstum für 2026 liegt bei fast 40 %. Charttechnisch befindet sich DVA in einer Preisentdeckungsphase über den historischen Höchstständen. Nach dem Ausbruch über die 200-Dollar-Marke geht es schnurstracks über dem EMA 20 weiter nach Norden.

UnitedHealth Group (UNH)

UnitedHealth hat vor Kurzem eine Anhebung der Quartalsdividende um 5 % auf 2,32 USD je Aktie beschlossen. Auch wenn dies die geringste Erhöhung der letzten Jahre markiert, unterstreicht sie die Stabilität des Giganten. Fundamental läuft es rund. Im 1. Quartal stieg der operative Cashflow im Jahresvergleich um beeindruckende 63,3 % auf 8,9 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr 2026 erwarten Analysten im Konsens einen Gewinn von 18,29 USD pro Aktie (+11,9 % gegenüber dem Vorjahr). Zudem laufen die Aktienrückkäufe plangemäß weiter. Die Aktie ist in den letzten Tagen über der 20-Tagelinie seitwärts gelaufen. Mit der Freitagskerze wurde diese Konsolidierung nach oben verlassen.

Tagescharts vom 26.06.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 28.06.2026

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