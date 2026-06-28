OpenAI überlegt laut einem Bericht, seinen Börsengang auf 2027 zu verschieben. Dafür verantwortlich sollen der IPO von SpaceX und die jüngsten Turbulenzen an der Börse sein. Beobachter:innen sehen die OpenAI-Ziele derweil als zu ambitioniert an. Insgesamt drei Mega-Börsengänge sollten 2026 über die Bühne gehen: SpaceX hat den Reigen am 12. Juni eröffnet und den bisher größten IPO der Börsengeschichte aufs Parkett gelegt. Darüber hinaus hatten Anthropic ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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