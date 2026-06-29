© Foto: DALL-EDie Aktie von Verra Mobility ist seit Jahresbeginn um rund 80 Prozent abgestürzt. Nach dem Avis-Schock wirkt der Smart-Mobility-Spezialist brutal abgestraft. Bringt ein Großauftrag aus Los Angeles neue Fantasie? Verra Mobility war lange ein hochprofitabler Nischengewinner der digitalen Verkehrswelt. Das US-Unternehmen aus Arizona liefert Technologie für automatische Mautabrechnung, Rotlicht- und Geschwindigkeitskontrollen, Schulbus-Kameras, Parkraumsoftware sowie Zahlungs- und Compliance-Lösungen für Mietwagen- und Flottenbetreiber. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel VRRM gehandelt. Das Geschäft ist in drei Bereiche aufgeteilt. Commercial Services kümmert sich um Maut-, …
Enthaltene Werte: US92511U1025Den vollständigen Artikel lesen
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