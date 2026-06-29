DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 29. Juni

=== *** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 2Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni HVPI PROGNOSE: +3,4% gg Vj zuvor: +3,6% gg Vj 10:00 DE/Nagarro SE, HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai Geldmenge M3 PROGNOSE: +2,7% gg Vj zuvor: +2,7% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 94,5 zuvor: 93,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,6 zuvor: -8,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -17,7 Vorabschätzung: -17,7 zuvor: -19,0 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni 12:01 US/Honeywell Aerospace Inc, Abspaltung der Luftfahrttechniksparte von Honeywell International *** 17:30 DE/Siemens AG, Pre-Close Call 3Q *** 19:30 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des EZB-Forums zu Central Banking *** - US/Alphabet Inc (Google-Holding), wird Teil Dow Jones Industrial Average ===

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June 29, 2026 00:21 ET (04:21 GMT)

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