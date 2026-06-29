Erneut herrscht Unruhe im Nahen Osten. Doch die USA und der Iran wollen ihre jüngsten militärischen Auseinandersetzungen im Konflikt um die Straße von Hormus nach Angaben aus Washington zunächst aussetzen und den diplomatischen Dialog fortführen. So sollen beide Seiten vorerst auf weitere militärische Schritte verzichten.Kurzfassung:• USA und Iran wollen nach den jüngsten Angriffen weitere militärische Schritte vorerst aussetzen und ihre Gespräche fortsetzen.• Der Streit um die Kontrolle der Straße ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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