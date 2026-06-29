DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Pharmawerte in China haussieren

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz erkennen. Auf der einen Seite belasten die teils negativen Vorgaben der US-Börsen, die am Freitag von Zweifeln an der Tragfähigkeit des KI-Booms gebremst worden waren. Auf der anderen Seite stützt jedoch die Nachricht, dass die USA und der Iran ihre wechselseitigen Angriffe eingestellt haben, die in der vergangenen Woche ungeachtet des vorläufigen Friedensabkommens wieder aufgeflammt waren. Die Ölpreise legen am Montag im asiatischen Handel etwas zu, waren in der vergangenen Woche aber deutlich gefallen und bewegen sich immer noch auf den Niveaus von vor Beginn des Iran-Kriegs.

In Tokio fällt der Nikkei-225-Index um 0,9 Prozent. Der breiter gefasste Topix sinkt um 0,4 Prozent. Die Stimmung wird etwas gedämpft durch die Nachricht, dass China 20 japanische Unternehmen, darunter solche aus der Rüstungsbranche, und Forschungseinrichtungen auf die Exportkontroll-Liste gesetzt hat. Dies bedeutet, dass chinesische Unternehmen eine Genehmigung der heimischen Behörden einholen müssen, ehe sie die betreffenden japanischen Kunden beliefern. An der Börse in Seoul geht es mit dem Kospi um 2,2 Prozent abwärts. Hier belastet unter anderem das Schwergewicht Samsung Electronics mit einem Minus von 5,4 Prozent, nachdem das Unternehmen riesige Investitionspläne für die kommenden zehn Jahre kommunizierte. Der Composite-Index in Shanghai legt um 0,2 Prozent zu, der Hang-Seng-Index (HSI) in Hongkong um 2,1 Prozent. In Sydney steigt der S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent.

In Hongkong und Festlandchina ziehen besonders Aktien des Pharma- und Biotechnologiesektors kräftig an. Die entsprechenden Subindizes verzeichnen Gewinne von gut 7 Prozent. Ursächlich ist eine Veröffentlichung der für Krankenversicherungen zuständigen chinesischen Aufsichtsbehörde National Healthcare Security Administration (NHSA) zur Aufnahme neuer Medikamente in die nationale Erstattungsliste, wie Händler sagen. Diese Entwicklung signalisiere den Übergang zu substanziellen Preisverhandlungen für innovative Medikamente. Unter anderem gewinnen Shanghai Fosun Pharmaceutical Shanghai 6,1, Biocytogen Pharmaceuticals 17,7 und CStone Pharmaceuticals 12,4 Prozent.

=== S&P/ASX 200 (Sydney) 8.796,50 +0,4 +0,9 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.088,49 -0,4 +16,1 08:00 Kospi (Seoul) 8.230,32 -2,2 +95,4 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 23.153,89 +2,1 -9,7 10:00 Shanghai-Composite 4.034,08 +0,2 +1,6 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.198,88 +0,1 +11,9 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.852,45 -0,7 -32,3 10:00 KLCI (Malaysia) 1.663,00 -0,3 -1,0 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:33 % YTD EUR/USD 1,1384 +0,0 1,1383 1,1380 -3,1 EUR/JPY 184,21 +0,1 184,11 183,95 +0,1 EUR/GBP 0,8623 -0,0 0,8625 0,8621 -1,1 USD/JPY 161,80 +0,0 161,73 161,64 +3,3 USD/KRW 1.543,60 +0,6 1.535,02 1.539,78 +7,2 USD/CNY 6,7981 0,0 6,7980 6,8023 -2,8 USD/CNH 6,8009 -0,1 6,8048 6,8056 -2,5 USD/HKD 7,8426 +0,0 7,8411 7,8412 +0,8 AUD/USD 0,6890 -0,1 0,6897 0,6893 +3,3 NZD/USD 0,5645 +0,1 0,5639 0,5646 -1,9 BTC/USD 59.804,70 +0,4 59.577,82 60.594,85 -31,8 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 69,99 +1,1 0,76 69,23 Brent/ICE 72,45 +0,6 0,46 71,99 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.058,99 -0,7 -29,24 4.088,23 Silber 58,28 -1,5 -0,88 59,16 Platin 1.611,50 -0,2 -2,79 1.614,29 (Angaben ohne Gewähr) ===

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